La academia: la serie japonesa de Netflix que es tendencia total

Lejos de los clichés policiales de persecuciones y sirenas, la plataforma presenta una propuesta donde el suspenso se traslada al aula y la pista de entrenamiento. Aquí, la premisa es tan incómoda como efectiva: un instructor implacable no se dedica a enseñar, sino a seleccionar. El objetivo es someter a los alumnos a un proceso extenuante para desarmarlos por dentro y eliminar a quienes carezcan de la fuerza de voluntad necesaria para portar el uniforme.

En este universo, la disciplina se transforma en un thriller de precisión quirúrgica. Como bien define Netflix, la serie se mete en el lado más psicológico: "un instructor implacable somete a sus alumnos a un entrenamiento extenuante para prepararlos para el campo… y eliminar a quienes no tienen la fuerza de voluntad necesaria". Cada consigna funciona como una trampa y cada error deriva en una expulsión moral.

Un formato de alta intensidad

La organización de los contenidos en el catálogo bajo los títulos “Kyojo”, “Kyojo II” y “Kazama Kimichika: Kyojo Zero” refuerza la idea de que cada etapa es un evento único. Esta estructura permite profundizar en el método de Kimichika Kazama, un personaje que incomoda por su crueldad justificada. El gancho inicial es directo: "la clase número 198 intenta sobrevivir al arduo entrenamiento del instructor suplente Kimichika Kazama".

El mecanismo adictivo del relato reside en cómo "Kazama expone secretos y debilidades, expulsa a quienes considera no aptos y solo unos pocos logran resistir hasta graduarse". No se busca la respuesta "humana", sino la capacidad de no quebrarse ante la provocación y el aislamiento.

Elenco y atmósfera

La puesta en escena, vinculada al director Isamu Nakae, apuesta por una sobriedad donde el silencio pesa. El reparto está encabezado por Takuya Kimura, Asuka Kudo y Haruna Kawaguchi, quienes logran transmitir el miedo y la ambición de los cadetes. Junto a ellos, figuras como Kento Hayashi, Wakana Aoi, Kai Inowaki, Daigo Nishihata, Miu Tomita, Ryosuke Mikata y Ryouta Murai completan un grupo de estudiantes donde cada uno carga con una herida o un secreto distinto.