Personal de la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta robada en Caucete y detener a un sospechoso de 21 años durante un operativo realizado en la zona.

El rodado, una Honda Twister 125cc, había sido sustraído en el barrio Las Moritas. Tras tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar la moto abandonada en un campo inculto cercano a Control Forestal, sobre la ruta que conduce al paraje Difunta Correa.

Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron a un joven de apellido Noroña, de 21 años, a quien se le secuestraron varias prendas de vestir vinculadas al hecho. Entre los elementos incautados se encuentran zapatillas Adidas talle 40, una campera Adidas color bordo del Club River Plate, una camiseta de la selección de España y una bermuda de jeans.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la Justicia, mientras que el sospechoso quedó vinculado a la causa.

En el caso interviene la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Paula Arredondo y el ayudante fiscal Rodrigo Videla, con actuación de la Comisaría 37°.