Dobladez defendió los aumentos salariales al personal médico y cuestionó el anuncio de paro

El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, salió al cruce del anuncio de paro de 48 horas difundido por el Sindicato Médico y sostuvo que los salarios del sector superan actualmente el índice de inflación. Al mismo tiempo, llamó a resolver las diferencias en la mesa de negociación que ya se encuentra activa.

La declaración tuvo lugar durante un evento sanitario organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, orientado a la prevención, el testeo y la vacunación. En ese contexto, el funcionario informó que la primera semana de la campaña de vacunación antigripal registró 9.500 dosis aplicadas, superando el mismo período del año anterior.

Respecto al conflicto gremial, Dobladez calificó de sorpresivo el anuncio publicado en redes sociales por el Sindicato Médico, en el que se convocaba a un paro para el 18 o 19 del corriente mes. El ministro señaló que la medida fue difundida de manera informal —sin presentación ante la Secretaría de Trabajo— y en simultáneo con una reunión de negociación pactada para ese mismo viernes en el Ministerio de Hacienda.

"Nos llamó la atención anunciar en las redes sociales un paro cuando hay una mesa de negociación que está abierta", afirmó el funcionario.

En cuanto a los argumentos del sindicato, Dobladez rechazó la afirmación de que los salarios del personal de salud estuvieran congelados. Detalló que en 2024, con una inflación del 113%, el sector recibió un aumento del 123%, y que en 2025, con una inflación del 31%, el incremento fue del 44%. A esos porcentajes se suman ítems adicionales: un 3% mensual acumulativo por condición profesional y un 30% extra para quienes acrediten una especialidad. El ministro indicó que algunas de esas cuotas aún están pendientes de pago y que la oferta vigente contempla un aumento del 5% para marzo.

Sobre la situación laboral más amplia del sector, el funcionario reconoció deudas estructurales, entre ellas el proceso de pase del personal de contratos temporales a planta permanente y la regularización de trabajadores bajo distintos marcos legales. "Son temas que vamos solucionando, pero todo se arregla en una mesa de negociación", sostuvo.

Dobladez también advirtió sobre el impacto que una huelga tendría en la población, con cirugías y estudios complementarios ya programados para esas fechas, y apeló a la responsabilidad institucional de ambas partes. Consultado sobre la posibilidad de descontar los días de paro, señaló que esa decisión correspondería al Ministerio de Hacienda en caso de concretarse la medida.

Por último, el ministro destacó que la demanda en los centros de salud creció un 60% respecto a 2023 y reconoció el trabajo del personal sanitario como sostén de ese incremento.