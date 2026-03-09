Las casas cápsulas china, que se instalan en 2 horas, estarán expuestas

La empresa Höli Haus participa de Expoagro 2026, donde exhibe su propuesta de viviendas modulares equipadas y listas para instalar. Las unidades, que tienen precios desde USD 43.095 finales, están orientadas tanto al mercado turístico como a usos corporativos y comerciales.

La firma cuenta con un showroom en Nordelta y durante la exposición —que se realiza del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás— invita a los visitantes a conocer sus desarrollos en el stand M08, donde presenta sus modelos de casas cápsula.

Viviendas modulares listas para usar

Las casas cápsula de Höli Haus se caracterizan por entregarse completamente equipadas y con instalación simplificada. Las unidades incluyen piso radiante eléctrico, aire acondicionado frío/calor, aberturas con doble vidrio y mosquiteros, cortinas blackout eléctricas, abertura de techo con cortina eléctrica e inodoro inteligente.

También cuentan con espejo con luz touch, anafe eléctrico con extractor y un sistema de pantalla con proyector, lo que apunta a ofrecer un espacio funcional con prestaciones similares a las de una vivienda tradicional.

En cuanto a la estructura, las casas están construidas con acero galvanizado y revestimiento exterior en aleación de aluminio carbonatado. En el interior se utiliza fibra de carbono de bambú, un material que no requiere pintura ni mantenimiento y que permite una limpieza sencilla.

Modelos y precios

Actualmente, la empresa exhibe en su showroom cuatro modelos diferentes, con unidades de 38 m² y 18,5 m². Además, el catálogo incluye opciones de 25 m² y modelos más grandes de hasta 76 m² con tres dormitorios.

Los precios comienzan en USD 39.000 más IVA (10,5%) para las unidades más pequeñas, mientras que las de 38 m² alcanzan los USD 63.000 más IVA. A estos valores se suma el costo de traslado, que ronda los $3.500 por kilómetro desde el puerto de Buenos Aires.

Instalación simple

Uno de los aspectos destacados del sistema es la rapidez de instalación. Las casas requieren únicamente conexión de agua, una toma eléctrica de 220 voltios y un sistema de desagüe, que puede ser a red cloacal, pozo o biodigestor.

Además, al estar elevadas sobre patas, no es necesario construir una platea de hormigón. Solo se requieren bases de apoyo, como bloques de hormigón premoldeado, lo que reduce costos y tiempos de montaje.

Mercado turístico y corporativo

Según explicaron desde la empresa, la mayor demanda proviene del sector turístico, especialmente de complejos que buscan ampliar su capacidad de alojamiento con soluciones rápidas de instalar.

Sin embargo, también se registran ventas para oficinas y locales comerciales, y la compañía identifica oportunidades en sectores como minería, gas y petróleo, donde este tipo de soluciones habitacionales puede adaptarse a proyectos temporales o remotos.

“Estamos analizando distintos distribuidores en diferentes puntos del país. Córdoba es una plaza muy interesante”, señalaron desde la compañía.

La participación en Expoagro busca justamente acercar el producto a nuevos clientes y mostrar las posibilidades de este tipo de viviendas modulares dentro del mercado argentino.