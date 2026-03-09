Quién se va de Gran Hermano hoy según las principales encuestas

La tensión escala en Gran Hermano Generación Dorada ante la inminente salida del segundo participante este lunes 9 de marzo. Bajo la premisa de que "Gran Hermano es de la gente", frase que Santiago del Moro utiliza frecuentemente para subrayar que el destino de los jugadores depende exclusivamente del apoyo o rechazo del televidente, la audiencia se prepara para emitir su veredicto.

En esta oportunidad, el foco está puesto en identificar a "los planta", término utilizado en la jerga del reality para señalar a quienes muestran escasa interacción. Tras la salvación de dos integrantes, la placa definitiva de siete nominados quedó conformada por: Titi Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno y Tomy Riguera.

Los sondeos previos en plataformas digitales, aunque carecen de carácter oficial, ofrecen un panorama claro. En las consultas realizadas por Fefe Bongiorno, Tomás Riguera aparece como el máximo favorito para abandonar el certamen en Instagram. Por otro lado, en la red social X, si bien Riguera mantiene el liderazgo en votos negativos, Franco Zunino se posiciona muy cerca, amenazando con un final cabeza a cabeza.