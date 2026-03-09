La Fiscalía de Delitos Especiales de San Juan investiga un presunto robo y posterior venta de transformadores pertenecientes a la empresa Naturgy. En la causa aparecen mencionados empleados vinculados a Disei, una firma que presta servicios eléctricos en la provincia, quienes estarían sospechados de participar en la sustracción de los equipos y su posterior comercialización a particulares. La investigación se inició el 26 de febrero a partir de la denuncia por la desaparición de uno de estos dispositivos y derivó en una serie de procedimientos que permitieron recuperar otros elementos similares.

De acuerdo con lo informado a DIARIO HUARPE por la fiscal de Delitos Especiales, Claudia Salica, la pesquisa apunta a una maniobra que podría haberse desarrollado durante un período prolongado antes de ser detectada. “Estamos investigando una posible estafa que se habría producido durante un tiempo, en la que empleados de empresas subcontratistas sustraían transformadores y luego los vendían a particulares”, explicó la funcionaria judicial al referirse a la hipótesis principal que maneja el Ministerio Público Fiscal.

Según detalló la fiscal, a partir de la denuncia inicial se realizaron tareas investigativas que permitieron ubicar un lugar donde se encontraban más equipos eléctricos. “La investigación comenzó el 26 de febrero con la denuncia del robo de un transformador. A partir de ese hecho se llegó hasta una finca donde encontramos tres transformadores adicionales y también distintos materiales vinculados a la empresa Naturgy”, indicó Salica. El hallazgo fue considerado relevante para orientar la causa hacia posibles responsables.

En paralelo, la Justicia avanzó con medidas procesales sobre personas vinculadas al caso. “En la audiencia realizada hubo dos imputados relacionados con esta causa. Ambos habían sido detenidos el 6 de marzo y se llevó adelante el control de detención correspondiente”, explicó la fiscal. Sin embargo, uno de ellos recuperó la libertad debido a que, por el momento, la evidencia reunida no permitió formalizar cargos en su contra.

El segundo detenido continúa bajo investigación y permanece privado de la libertad con una prórroga de detención. “La prueba disponible hasta ahora nos permite continuar con medidas investigativas. Entendemos que puede haber más personas involucradas en esta maniobra”, sostuvo Salica. En ese marco, también se analiza la posible participación de otras personas vinculadas al lugar donde fueron encontrados los equipos.

Entre los investigados se encuentra el propietario de la finca donde se hallaron los transformadores y un familiar de uno de los principales sospechosos. Además, la fiscal confirmó que un hombre identificado como Sebastián Salinas permanece prófugo y es considerado uno de los principales implicados en la causa. “Se han realizado varios allanamientos para dar con su paradero, aunque hasta el momento no ha sido localizado”, afirmó.

Los investigadores buscan determinar si el hecho formaba parte de un esquema organizado para sustraer y comercializar equipos eléctricos. “La hipótesis que se analiza es que podría tratarse de una maniobra que se desarrolló durante un tiempo y que requería cierta logística para mover y ocultar estos aparatos”, señaló la fiscal. Mientras tanto, la investigación continúa con nuevas medidas para establecer responsabilidades y determinar el alcance del presunto delito.