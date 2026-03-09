La final del Campeonato Mineiro 2026 entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo histórico: 23 jugadores fueron expulsados tras una batalla campal que estalló en los últimos segundos del partido disputado en Belo Horizonte.

El encuentro finalizó con triunfo de Cruzeiro por 1-0, gracias a un gol de Kaio Jorge, resultado que le permitió quedarse con el título estadual. Sin embargo, el festejo quedó opacado por una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos.

Publicidad

El conflicto comenzó cuando el arquero de Atlético Mineiro, Everson, protagonizó un choque con el mediocampista de Cruzeiro Christian en una jugada cerca del final. La situación escaló rápidamente cuando ambos comenzaron a forcejear y los jugadores de los dos equipos ingresaron al campo para intervenir.

La pelea derivó en golpes de puño, patadas y empujones, involucrando incluso a suplentes y miembros de los cuerpos técnicos. Tras revisar los incidentes, el árbitro incluyó en el informe 23 tarjetas rojas: 12 para Cruzeiro y 11 para Atlético Mineiro.

Publicidad

Entre los expulsados estuvo el experimentado delantero brasileño Hulk, uno de los jugadores más reconocidos del Atlético Mineiro.

La cifra superó el récord previo del fútbol brasileño y convirtió a este clásico en el partido con más expulsiones en la historia del país.

Publicidad

Tras el escándalo, se espera que la federación estadual analice sanciones disciplinarias adicionales para los futbolistas involucrados, en un episodio que volvió a encender el debate sobre la violencia en el fútbol.