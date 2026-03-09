La tierna foto que compartió Oriana Sabatini de su hija que hizo morir de amor a todos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Oriana Sabatini conmovió a su comunidad digital al publicar una nueva e inesperada fotografía de su hija, Gia Dybala. La pequeña, fruto de su matrimonio con el futbolista Paulo Dybala, se convirtió en el centro de todas las miradas en una jornada de pura celebración familiar.

En la captura difundida a través de Instagram, se observa a la artista abrazando protectoramente a la recién nacida. Aunque la carita de la bebé no se aprecia en esta ocasión —ya que se encuentra de espaldas—, la imagen bastó para despertar una ola de elogios y buenos deseos por parte de sus seguidores. Cabe recordar que el rostro de Gia ya había sido presentado formalmente hace pocos días, cuando la pareja anunció su nacimiento en redes.

Publicidad

Este presente lleno de felicidad para la cantante también tiene sus matices de realidad y diálogo con sus seguidoras. Recientemente, Oriana Sabatini y Juana Repetto hablaron de la realidad que atraviesan muchas mujeres después de la cesárea, buscando generar una interacción genuina con quienes transitan este tipo de partos.

Mientras Sabatini disfruta de estos primeros días de crianza, su entorno familiar atraviesa situaciones contrastantes. Por un lado, su madre, Catherine Fulop, compartió recientemente el proceso del parto a través de un video titulado "¡Con nervios y mucho amor! Apareció Gia", donde mostró el paso a paso del nacimiento. Sin embargo, Fulop también manifestó su preocupación por la salud de su propia madre, quien permanece en cama desde hace un tiempo en Venezuela.

Publicidad

Pese a que el deportista recibió una mala noticia recientemente, la llegada de Gia sigue consolidando la familia que ambos construyeron, manteniéndolos bajo el foco del mundo del espectáculo.