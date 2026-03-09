Sofía Pachano reveló cómo su hijo Vito salvó la vida de su papá Aníbal

La llegada de Vito al seno de la familia Pachano trascendió la alegría del nacimiento para convertirse en un fenómeno de sanación. En una reciente visita a la mesa de Mirtha Legrand, Sofía Pachano detalló el profundo impacto que su hijo tuvo en la salud de su padre, Aníbal Pachano, quien acaba de celebrar sus 70 años el pasado 7 de marzo con excelentes noticias médicas.

"Yo encuentro que este bebé le salvó la vida a papá", confesó la actriz, explicando que el pequeño fue el motor que lo "revivió" y lo "conectó con otra parte" en un momento determinante.

Este renacer emocional del icónico coreógrafo se manifiesta en una faceta doméstica y servicial antes desconocida. Sofía describió a un abuelo "enloquecido" y "muy diferente" que colabora activamente en el hogar. "Ayer me dobló la sábana, sacó el tender... esas cosas en las que te tienen que ir ayudando", relató emocionada sobre el apoyo que recibe de él y de su madre tras el parto.

Respecto al nacimiento en el Sanatorio Otamendi, Vito llegó al mundo por parto natural pesando 3,70 kg. El nombre surgió tras viajes por la región italiana de Puglia y se definió poco antes de dar a luz.

El momento fue sellado por la música: mientras sonaba "Volare" de Domenico Modugno, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo hacía su entrada. El vínculo es tal que ya planean encargarle una galera a medida con el mismo realizador de su abuelo.