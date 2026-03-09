El Gobierno de San Juan difundió información para aclarar dudas frecuentes sobre el trámite de regularización dominial, un procedimiento que permite a las familias obtener la escritura de la vivienda que habitan cuando aún no cuentan con el título de propiedad.

Este proceso se realiza a través de la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial, dependiente del Ministerio de Gobierno, y está destinado a quienes ocupan una vivienda de forma lícita y permanente, pero todavía no han podido acceder a la titularidad del inmueble.

El trámite busca regularizar la situación jurídica de la vivienda mediante un procedimiento administrativo y notarial que verifica si el ocupante cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente para acceder a la escritura.

Entre las principales condiciones para iniciar el proceso se encuentra haber adquirido el inmueble de manera lícita, habitarlo como vivienda única y permanente y demostrar una ocupación pública, pacífica y continua al menos desde 2006.

Para comenzar el trámite, los interesados deben presentarse en la oficina correspondiente con su documentación personal y la de su grupo familiar, además de aportar pruebas que acrediten la ocupación del inmueble, como boletos de compraventa, cesiones de derechos o comprobantes de servicios donde figure el domicilio.

Luego se realiza una visita censal y técnica en la vivienda y, posteriormente, se abona un monto equivalente al 1% del avalúo fiscal del inmueble, que cubre los costos del proceso de escrituración.

Finalmente, cuando el expediente concluye, los beneficiarios son convocados por la escribanía correspondiente para firmar la escritura y obtener el título de propiedad de su vivienda.

El programa forma parte de las políticas provinciales orientadas a garantizar seguridad jurídica sobre la vivienda familiar, permitiendo que quienes la habitan puedan consolidar legalmente su propiedad.