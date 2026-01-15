Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron este jueves la incautación de un nuevo buque petrolero en el Mar Caribe, en el marco de su campaña para controlar el transporte de crudo sancionado y hacer cumplir las restricciones impuestas sobre Venezuela. El buque, identificado como Verónica, fue interceptado sin incidentes antes del amanecer, según informaron las autoridades estadounidenses.

La operación fue llevada a cabo por Marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional y con la participación del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78). El U.S. Southern Command, responsable del anuncio, señaló que la acción se realizó “en cumplimiento de su misión de acabar con las actividades ilícitas en el hemisferio occidental” y destacó que la detención del Verónica se efectuó sin resistencia.

Según el comunicado oficial, el buque intervenido es uno de los que operaba desafiando la cuarentena establecida por el gobierno estadounidense para los buques sancionados en el Caribe. “El Verónica es el último buque cisterna que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear”, indicaron desde el comando.

La captura de este petrolero se produce en medio de una intensa campaña de incautaciones de buques vinculados a Venezuela y sus exportaciones de petróleo, en el contexto de las sanciones que Estados Unidos mantiene sobre el país sudamericano. Esta acción formaría parte de una serie de interceptaciones que han afectado a varias embarcaciones en los últimos meses, en un esfuerzo por restringir el flujo de crudo no autorizado que sale hacia mercados internacionales.

El Verónica sería el sexto buque petrolero incautado en la zona desde el inicio de las recientes operaciones, según reportes que señalan que las fuerzas estadounidenses han interceptado anteriormente otros tanqueros en aguas del Caribe y el Atlántico que buscan evadir las sanciones.

En su comunicado, los mandos estadounidenses enfatizaron que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”, reflejando la postura del Gobierno de Estados Unidos de controlar estrictamente las exportaciones de crudo venezolano y prevenir actividades consideradas ilícitas en las rutas marítimas de la región.

La noticia marca un nuevo episodio en las tensiones alrededor del comercio petrolero en el Caribe y el rol de Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra los buques vinculados a Venezuela, en una estrategia que ha cobrado mayor visibilidad y alcance en las últimas semanas.