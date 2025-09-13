Tras la alerta por fuertes ráfagas de viento Zonda en San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó la suspensión de la Expo Oliva, organizada en el marco del Concurso Internacional Mario Solinas.

De acuerdo a las fuentes oficiales, todas las actividades previstas para este sábado 13 de septiembre, incluyendo el concurso de pizzas y la degustación de aceites de oliva virgen extra, se concentrarán el domingo. La exposición se desarrollará en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, con horario extendido de 17.00 a 00.00 horas.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer los stands de empresas olivícolas, degustar y adquirir productos, y disfrutar de food trucks, degustaciones y sorteos.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, destacó que “este evento es una oportunidad para consolidar a San Juan como referente del sector olivícola”. La organización cuenta con la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Producción, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos.

Con esta reprogramación, los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades en un solo día, con mayores oportunidades de degustación y participación en el concurso y sorteos previstos.