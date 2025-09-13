Publicidad
Provinciales

Expo Oliva y concurso de pizza suspendidas por alerta de viento Zonda

El Ministerio de Producción informó que, por fuertes ráfagas de viento zonda, las actividades previstas para este sábado en la Expo Oliva quedan suspendidas y se realizarán este domingo con extensión de horario.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Ministerio de Producción informó la reprogramación de las actividades programadas para este sábado 13 de septiembre. 

Tras la alerta por fuertes ráfagas de viento Zonda en San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó la suspensión de la Expo Oliva, organizada en el marco del Concurso Internacional Mario Solinas. 

De acuerdo a las fuentes oficiales, todas las actividades previstas para este sábado 13 de septiembre, incluyendo el concurso de pizzas y la degustación de aceites de oliva virgen extra, se concentrarán el domingo. La exposición se desarrollará en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, con horario extendido de 17.00 a 00.00 horas.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer los stands de empresas olivícolas, degustar y adquirir productos, y disfrutar de food trucks, degustaciones y sorteos.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, destacó que “este evento es una oportunidad para consolidar a San Juan como referente del sector olivícola”. La organización cuenta con la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Producción, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos.

Con esta reprogramación, los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades en un solo día, con mayores oportunidades de degustación y participación en el concurso y sorteos previstos.

