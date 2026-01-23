Las autoridades ferroviarias españolas señalaron que una fractura en la vía podría ser la causa principal del accidente de tren que el pasado 18 de enero en Adamuz, provincia de Córdoba, terminó con 45 personas fallecidas y numerosos heridos. La hipótesis, planteada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), señala que la fractura en un carril se habría producido antes de que pasara el tren de alta velocidad Iryo, provocando su descarrilamiento y la posterior colisión con otra formación en una de las peores tragedias ferroviarias recientes de Europa.

Según el informe preliminar, las ruedas de varios trenes que circulaban por ese tramo antes del siniestro presentaban muescas compatibles con el paso sobre un carril dañando, lo que refuerza la teoría de que el defecto existía previo al accidente. Este tipo de daño podría haber generado un “escalón” en la vía que desbalanceó el convoy y desencadenó la serie de eventos que concluyeron en la fatal colisión.

El tren Iryo, operado por una empresa privada, se desplazaba por la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla cuando se produjo la falla y, tras descarrilar, chocó contra otra unidad de la operadora estatal Renfe que circulaba en sentido contrario. En total, el siniestro dejó al menos 45 fallecidos y más de 290 heridos, varios de ellos en estado grave, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y asistencia sanitaria.

Investigadores subrayaron que aún se trata de una hipótesis preliminar y que serán necesarios análisis metalográficos, peritajes sobre los datos de las “cajas negras” del tren y estudios estructurales para confirmar la causa concreta del accidente. El Ministerio de Transportes español y la CIAF continúan con la recolección de evidencia y el estudio detallado de las muestras del carril y otros elementos de la infraestructura.

El siniestro en Adamuz ha generado debates sobre la seguridad ferroviaria y el mantenimiento de la infraestructura, en un país con una amplia red de alta velocidad considerada entre las más extensas del mundo. Autoridades y expertos trabajan para esclarecer si fallas en inspecciones, fatiga del material u otras causas contribuyeron a la tragedia, mientras familiares de las víctimas esperan respuestas y medidas para evitar futuros accidentes.