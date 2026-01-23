Las exportaciones del sector agropecuario argentino en 2025 superaron los US$ 50 000 millones, marcando un crecimiento significativo en comparación con años anteriores, según se desprende de los datos de comercio exterior difundidos por fuentes oficiales. El incremento se dio en un contexto de reducción de las retenciones a productos del campo, lo que impulsó tanto la producción como los envíos al exterior.

El campo argentino registró un aumento en los volúmenes exportados de productos tradicionales como soja, maíz, girasol y carnes, así como también de manufacturas de origen agropecuario, reflejando un dinamismo que contribuyó al superávit comercial y al ingreso de divisas al país. La baja de las retenciones, implementada por el Gobierno, fue mencionada por productores y cámaras del sector como un factor determinante para recuperar competitividad frente a mercados internacionales.

Asimismo, economistas de la agroindustria señalaron que el flujo de ventas externas permitió reactivar inversiones en tecnología y maquinaria agrícola, además de sostener niveles de actividad en zonas rurales que habían mostrado dificultades en años previos. Algunas economías regionales se vieron especialmente beneficiadas por este escenario exportador positivo.

Analistas resaltaron que este desempeño exportador llega en un contexto global de precios favorables de commodities, con una demanda estable desde mercados de Asia y Europa para productos agroindustriales argentinos, lo que ayudó a consolidar el volumen exportado y a mejorar la perspectiva de ingresos por divisas durante el último año.

Pese a estos resultados, representantes de sectores sociales y organizaciones sindicales sostuvieron que los beneficios de la reducción de retenciones “no se trasladan de manera equitativa” a toda la cadena productiva, y reclamaron políticas complementarias para asegurar inversiones distributivas y valor agregado nacional.