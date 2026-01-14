Facundo Arana ha comenzado el año 2026 compartiendo una faceta íntima y versátil que lo conecta con el arte visual desde un lugar espontáneo. A través de sus redes sociales, el actor presentó un detallado dibujo realizado en un cuaderno anillado para homenajear a Craig, un animal emblemático de Kenia.

Sobre esta obra, Arana declaró: “Acá está terminado el elefante. Claro que no es Tantor, es Craig, el icónico elegante africano”.

El artista profundizó en la historia del ejemplar retratado al expresar: “Un ‘super tuskers’ conocido por sus colmillos gigantes, nació en 1972 y falleció por causas naturales a los 54 años ahora, en enero de 2026 en Kenia, convirtiéndose en un símbolo de la conservación, y su muerte reciente subraya la lucha contra la caza furtiva y la protección de estos majestuosos animales. Craig fue uno de los últimos elefantes africanos de colmillos gigantes. Hasta luego, Sir Craig”.

Esta pasión por la ilustración no es nueva, sino que constituye un pilar esencial en su bienestar personal. Al respecto, Arana realizó una inesperada revelación: “El dibujo me salvó la vida… Toda la vida. Y los elefantes me encantan desde siempre. No sé por qué nunca había dibujado uno. Pensé en hacer una Ganesha… y me decidí por Tantor”.

Además, describió su proceso creativo señalando que “nunca sabe uno para dónde va a tener ganas de ir el arte. Tomás aire, tomás tu lápiz, y arrancás”.

El actor también reflexionó sobre la naturaleza del aprendizaje artístico citando a un referente histórico: “Pablo Picasso dijo un día que pintar como Rafael le había llevado cuatro años… y pintar como un niño, toda la vida. Y bueno… yo jamás voy a dejar de ser ese niño a quien el dibujo le salvó la vida”.

Este entorno creativo es compartido con su pareja, María Susini, quien desde 2022 tiene un espacio propio en su casa para pintar cuadros. Se trata de una habitación revestida en madera con vista a la laguna, decorada con guirnaldas de papel, donde sus hijos también dibujan y modelan. La respuesta de sus seguidores fue inmediata, con mensajes como: “El arte salva”; “Espectacular, Facundo”; “Una belleza, por favor”; “Qué hermoso trabajo. Te quedó perfecto”; “Me impresiona lo bello que quedó tu dibujo” y “Naciste para vivir haciendo arte”.