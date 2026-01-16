Este 16 de enero de 2026, la red social X (antes Twitter) registró una interrupción masiva en su servicio a nivel mundial. Los inconvenientes técnicos comenzaron a manifestarse pasadas las 11:45 de la mañana, hora de Argentina, afectando a miles de personas que reportaron dificultades para interactuar en la plataforma. Se prevé que el funcionamiento se normalice por completo en los próximos minutos, aunque la noticia se encuentra todavía en desarrollo,.

Al intentar ingresar a sus cuentas, los usuarios se encontraron con diversos errores operativos. El sistema emite de manera recurrente el mensaje de alerta: “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Asimismo, otras personas reportaron que la plataforma solo les permite visualizar publicaciones antiguas en lugar de contenido reciente. Las fallas técnicas impidieron el acceso normal durante la jornada, mientras se espera el restablecimiento total del servicio,.