Fátima Florez sobre Milei: "Soy muy respetuosa con la intimidad"

Fátima Florez protagonizó un momento de incertidumbre este miércoles 14 de enero al referirse a su actual relación con Javier Milei durante un móvil para Lape Club Social.

En plena temporada en Mar del Plata, donde encabeza el show "Fátima Universal" junto a Marcelo Polino en el Teatro Roxy —escenario que recientemente contó con la visita de Mirtha Legrand—, la humorista deslizó que el mandatario podría asistir a verla antes de que termine el mes.

Aunque la separación oficial ocurrió en abril de 2022 y el Presidente mantuvo luego una relación formal con Yuyito González, los rumores de un lazo persistente han vuelto a escena ahora que él se encuentra nuevamente soltero.

Al ser consultada directamente sobre una reconciliación, la actriz fue tajante respecto a su presente laboral: “Yo estoy laburando 24/ de verdad y no tendría tiempo para mantener un vínculo amoroso así. Estar presente para el otro y demás, no puedo”.

Ante la repregunta sobre si existe un vínculo sin etiquetas, Florez optó por la ambigüedad y la reserva: “No me gusta etiquetar nada. Soy muy respetuosa con la intimidad de los vínculos. Una tiene que guardar algunas cuestiones. Lo decidí desde hace algún tiempo porque siento que no hace falta. Estuve muy expuesta, es verdad, y no me arrepiento pero prefiero mantenerme así”.

Finalmente, la imitadora admitió la profundidad de sus sentimientos pasados por el actual jefe de Estado, remarcando la autenticidad de aquel romance que nació previo a las elecciones: “Sí, ustedes saben. Soy una persona muy genuina. Se me nota todo, no puedo caretear nada. Además se dio antes de que él sea Presidente. Fue lindo y guardo los mejores recuerdos”.