Jáchal se viste de fiesta para conmemorar el 120° aniversario del natalicio de Buenaventura Luna, figura fundamental de la cultura popular argentina y uno de los máximos referentes de la identidad jachallera.

Las celebraciones se desarrollarán los días 16 y 17 de enero, con una nutrida programación que integrará tradición, memoria y encuentro comunitario. Cabalgatas, actos protocolares y un festival artístico formarán parte del homenaje al poeta, compositor e investigador del folclore, cuyo legado continúa vigente en la historia cultural del departamento y del país.

Las actividades comenzarán el viernes 16 de enero con la Cabalgata – Día del Gaucho Jachallero, en homenaje a Eusebio de Jesús Dojorti. El recorrido partirá desde la Plaza Departamental General San Martín con destino a La Falda, donde se compartirá un refresco. Luego, la cabalgata continuará hacia el distrito La Ciénaga, escenario de un fogón criollo que reunirá a jinetes y vecinos.

El sábado 17, desde las 7 de la mañana, la cabalgata retomará su marcha desde La Ciénaga hacia la Cuesta de Huaco, donde se ofrecerá un desayuno. Posteriormente, el recorrido seguirá hasta el Cementerio de Huaco, donde al mediodía se llevará a cabo el acto protocolar central del homenaje. Tras la ceremonia, se realizará un almuerzo a la canasta en el Club del Alto, frente al Molino, y durante la tarde se desarrollarán destrezas gauchas y montas.

El cierre de la conmemoración será con el Festival por el 120° Aniversario del Natalicio de Buenaventura Luna, que tendrá lugar el sábado 17 a las 21:30 en el predio del Molino Viejo de Huaco, con entrada libre y gratuita. La grilla artística incluirá la participación de Los Sacheros, Flor Castro y Rocío Villegas, Carla Durán y Rubén Dojorti, Los Arrieros Huaqueños, Ángeles Domínguez, Telkara, El Siete Cincuenta y el Ballet Milagros del Tiempo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes forjaron la identidad cultural del pueblo y reafirmaron el compromiso de seguir promoviendo espacios de encuentro que valoren la historia, la tradición y el patrimonio local. La invitación es abierta a toda la comunidad y a los visitantes que deseen ser parte de este homenaje a Buenaventura Luna, símbolo indiscutido de la cultura jachallera.