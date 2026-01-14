La edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se desarrollará hasta el próximo domingo 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández de la provincia de Córdoba.

Este evento, considerado uno de los encuentros culturales más importantes del país, integra el folklore con otros géneros populares como el cuarteto. En este marco, se confirmó que el presidente Javier Milei estará presente en una de las jornadas, marcando su primera visita al interior del país en lo que va del año.

Publicidad

El jefe de Estado arribará a tierras cordobesas el viernes 16 de enero, con horario a confirmar, para presenciar la actuación del Chaqueño Palavecino. El mandatario viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Asimismo, no se descarta que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, forme parte de la comitiva oficial. Cabe destacar que, durante las dos ediciones anteriores del festival bajo el actual mandato, la representación del Gobierno nacional estuvo a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Para garantizar la seguridad durante la estadía presidencial, se están planificando controles estrictos en los alrededores del anfiteatro para evitar incidentes.

Publicidad

La programación del festival continúa este miércoles 14 de enero con las presentaciones de Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. El jueves 15 subirán al escenario Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca y Chequelo. En la jornada del viernes 16, además de la presentación central que verá el Presidente, actuarán El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Hacia el cierre del evento, el sábado 17 contará con la presencia de Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío. Finalmente, el domingo 18 de enero se presentarán Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

Publicidad

Para quienes sigan el evento a distancia, la transmisión en vivo se realizará a través de la TV Pública en los canales 8 y 1007 de Telecentro, 806 de Cablevisión y 121 de DirecTV, además de la página oficial del festival.