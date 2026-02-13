Media sanción a la reforma: cómo quedará el trabajo en plataformas como Pedidos Ya y Uber

En un contexto de aumento sostenido de la cantidad de repartidores que trabajan a través de aplicaciones móviles, la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado establece por primera vez un marco jurídico específico para este tipo de trabajadores. La iniciativa, que la semana próxima se debatirá en la Cámara de Diputados, busca regular la relación entre los prestadores independientes y las plataformas tecnológicas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, entre otras.

El proyecto define expresamente que un "prestador independiente de plataformas tecnológicas" es una "persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente". De esta manera, la norma ratifica que no existe relación laboral, subordinación o dependencia con las empresas que gestionan dichas aplicaciones.

Libertad de conexión y transparencia

Uno de los puntos centrales de la reforma es que los prestadores independientes podrán conectarse libremente a cualquiera de las aplicaciones disponibles en el mercado. Esta disposición les permite elegir sus propios horarios, decidir el tiempo de conexión y aceptar o rechazar solicitudes según su conveniencia, sin necesidad de justificación ante la plataforma.

Además, el marco legal reconoce el derecho del prestador a definir el medio de transporte utilizado para brindar el servicio —bicicleta, motocicleta, auto u otros vehículos autorizados—, siempre que cumpla con los requisitos legales y convencionales correspondientes.

En materia de transparencia, la regulación determina que los trabajadores tendrán acceso a conocer los criterios que emplean las plataformas para la agrupación y categorización de sus servicios. Estos criterios deben estar expresados en lenguaje claro y ser accesibles de manera digital, en tanto no se afecte el secreto comercial de la plataforma.

Obligaciones de las plataformas

El texto final del proyecto establece una serie de obligaciones que deberán cumplir las empresas tecnológicas:

Brindar a los prestadores la información necesaria para que puedan decidir aceptar o rechazar cada servicio.

Respetar la libertad de conexión del trabajador.

Ofrecer información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio.

Facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo.

Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas simple, accesible y constantemente disponible.

Ofrecer canales de atención para que los prestadores reciban ayuda de operadores o recepcionistas, cuyo rol será únicamente auxiliar.

Obligaciones de los repartidores

Por su parte, los prestadores independientes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

Ser titulares de la cuenta de usuario necesaria para prestar servicios a través de las plataformas.

Estar inscriptos ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Realizar los aportes respectivos para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Tener cuenta bancaria o billetera electrónica para recibir las transferencias por sus servicios.

Respetar las normas de tránsito al momento de la prestación del servicio.

Suspensiones y derecho a réplica

La normativa dispone que las plataformas tecnológicas deben proporcionar una explicación sobre los motivos de suspensión o restricción, parcial o total, del acceso a la infraestructura digital. En estos casos, los prestadores tendrán derecho a interactuar con operadores o recepcionistas y ejercer su derecho a réplica.

Protección de datos y portabilidad

En materia de protección de datos, los trabajadores independientes podrán solicitar la portabilidad de su información en un formato estructurado, genérico y de uso común. Este derecho permite que los datos sobre su actividad sean transferidos y utilizados en otras plataformas o servicios, facilitando la continuidad laboral y la gestión autónoma de su información personal.

Capacitaciones gratuitas

La regulación obliga a las plataformas a ofrecer capacitaciones gratuitas en dos áreas: una primera instancia de formación deberá incluir el uso de la infraestructura digital, la interacción con los usuarios y los conocimientos relevantes para la prestación de servicios; además, los repartidores podrán acceder a un programa formativo en seguridad vial, enfocado en el conocimiento de las normativas de tránsito, las mejores prácticas para la convivencia en la vía pública y el uso correcto de elementos de protección personal.

Cobertura de riesgos

El articulado incorpora un capítulo sobre cobertura de riesgos, estableciendo que los prestadores independientes deben contar con un seguro de accidentes personales provisto por la plataforma. La póliza debe contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total o parcial permanente derivada de la prestación del servicio, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios.

El texto aclara que "la responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos asociados al mismo serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, ni un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores".

Propinas y autonomía laboral

Los prestadores de servicios podrán cobrar su retribución mediante la aplicación y conservar el 100% de las propinas que agreguen los usuarios, incluso cuando el monto sea sugerido por la plataforma. Además, se reconoce su autonomía para conectarse sin una frecuencia mínima, registrarse sin obligación de aceptar pedidos, interrumpir el uso de la aplicación sin aviso previo —salvo eventuales responsabilidades civiles— y elegir cuándo y cuánto tiempo trabajar.

También pueden operar dentro de la zona de cobertura definida por la plataforma y decidir el recorrido más conveniente, ya sea siguiendo las rutas sugeridas por la aplicación o utilizando otros sistemas de navegación, siempre que no perjudiquen al usuario.

El contexto

Vale mencionar que en diciembre de 2025, un repartidor de aplicaciones de delivery necesitó completar, en promedio, 454 pedidos para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro personas, según el "índice APP" (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro. Aunque el indicador refleja cierta mejora, también evidencia una creciente desigualdad en las condiciones que brindan las distintas plataformas.

La reforma laboral, que ahora deberá ser tratada en Diputados, busca equilibrar la balanza entre la flexibilidad que caracteriza a este tipo de trabajo y la necesidad de garantizar derechos básicos para miles de repartidores y conductores en todo el país.