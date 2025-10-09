El evento "Metal Extremo" se realizará el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas en el espacio ubicado en República del Líbano 3149 Oeste, en San Juan. El festival es organizado por la banda local Desecrated Conscience y presentará una programación con agrupaciones de Chile, Neuquén y la provincia.

La grilla de bandas confirmadas incluye a Mass Suicide, agrupación de death metal proveniente de Santiago de Chile; Postuma Aniquilación, banda de General Roca, Neuquén; junto a las formaciones sanjuaninas Grotescore y Desecrated Conscience como anfitrionas.

Desecrated Conscience, organizadora del evento, se formó a mediados de 2020 con el propósito de desarrollar death metal sinfónico en la provincia. Mass Suicide, por su parte, lanzó en julio de 2024 su EP "As Darkness Falls" tras tres años de preparación. Postuma Aniquilación cuenta con una trayectoria que se remonta a 1993, posicionándose como una de las agrupaciones de mayor historial en la escena metalera regional.

El festival representa una oportunidad para la difusión del género metal en la provincia, con la participación de agrupaciones consolidadas y emergentes del ámbito nacional e internacional.