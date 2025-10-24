El escándalo que armó Furia en su debut en un reality chileno

Juliana “Furia” Scaglione ha vuelto a capturar los flashes al realizar su debut en el reality chileno El Internado. La entrenadora física y creadora de contenido, reconocida por su paso explosivo en Gran Hermano Argentina 2024, dejó en claro desde el primer momento que su intención no es pasar desapercibida.

Su entrada fue espectacular, ingresando en una moto de alta cilindrada y manteniendo una actitud desafiante. Esta llegada ruidosa generó un clima de expectativa inmediata entre los seguidores del programa.

Fiel a su estilo confrontativo, Furia no dudó en imponer su presencia al poco tiempo. En medio de un cruce con sus nuevos compañeros, lanzó una frase que dejó a todos boquiabiertos: “¡Si no les gusta, se van afuera!”. La prensa chilena ya destaca que la argentina "está haciendo de las suyas" y anticipa que la convivencia será "todo menos tranquila".

En las imágenes de su presentación, se pudo ver a Furia junto a la conductora Laura Bozzo. Además, durante el ciclo digital El Internado Más Picante, los conductores Nati Blaschke y Álex Ortiz revelaron que Furia se unirá al equipo verde, donde compartirá espacio con figuras como Fernando Solabarrieta, Natalia Rodríguez, Adrián Pedraja y Luis Sandoval.

Anticipando la magnitud del conflicto, Ortiz bromeó sobre la combinación de personalidades: “Lo que yo creo es que se van a juntar estas dos mujeres, Laura y Furia, y va a quedar la mansa cag… en el reality”. El ambiente dentro del encierro parece estar cargado desde el arranque, con todos los participantes pendientes de los movimientos de la ex gran hermana.