Un siniestro vial se registró durante la tarde del lunes en el departamento Caucete, cuando una bicicleta y una camioneta protagonizaron un choque sobre Ruta 270, a la altura del ingreso al Barrio Municipal. Como consecuencia del impacto, un joven ciclista resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando el ciclista intentaba salir del barrio por una calle interna en sentido este-oeste. Al incorporarse a la Ruta 270, impactó contra una camioneta que circulaba por esa vía de sur a norte.

Producto de la colisión, el ciclista quedó tendido sobre la calzada e inconsciente durante algunos minutos, lo que generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. A los pocos instantes, logró recuperar el conocimiento y pudo aportar sus datos personales al personal policial que llegó al lugar.

Posteriormente, fue trasladado consciente al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica y la determinación de la gravedad de las lesiones sufridas.