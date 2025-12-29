Publicidad
Policiales > Barrio Municipal

Fuerte accidente entre una bicicleta y una camioneta generó alarma en Caucete

El siniestro ocurrió sobre Ruta 270, a la altura del Barrio Municipal. El ciclista perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El ciclista quedó tendido sobre la calzada e inconsciente durante algunos minutos. Foto: Gentileza

Un siniestro vial se registró durante la tarde del lunes en el departamento Caucete, cuando una bicicleta y una camioneta protagonizaron un choque sobre Ruta 270, a la altura del ingreso al Barrio Municipal. Como consecuencia del impacto, un joven ciclista resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando el ciclista intentaba salir del barrio por una calle interna en sentido este-oeste. Al incorporarse a la Ruta 270, impactó contra una camioneta que circulaba por esa vía de sur a norte.

Producto de la colisión, el ciclista quedó tendido sobre la calzada e inconsciente durante algunos minutos, lo que generó preocupación entre los vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. A los pocos instantes, logró recuperar el conocimiento y pudo aportar sus datos personales al personal policial que llegó al lugar.

Posteriormente, fue trasladado consciente al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica y la determinación de la gravedad de las lesiones sufridas.

