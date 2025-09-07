En un escenario dominado por la inmediatez y la hiperconexión digital, la Fundación Leer organiza una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura, que se celebrará el próximo 26 de septiembre en todo el país. La iniciativa, que cumple 23 años, busca reconectar a la sociedad con la experiencia esencial de la lectura a través de actividades colectivas en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y hogares.

La convocatoria de este año prevé superar los cuatro millones de participantes alcanzados en la edición anterior, reuniendo a niños, jóvenes y adultos en torno a una celebración que promueve el derecho a leer por placer. Bajo la consigna "¿Por qué leemos y celebramos la lectura?", la fundación invita a compartir reflexiones sobre el valor de la lectura como herramienta de imaginación, conexión emocional y acceso a otros mundos.

Publicidad

Patricia Mejalelaty, Directora Ejecutiva de Fundación Leer, destacó que "la lectura abre mundos y nos conecta. Garantizar el derecho a leer es dar a todos la posibilidad de acceder a la palabra que despierta la imaginación, que invita a soñar y a compartir".

Como parte de la estrategia de difusión, la organización convoca específicamente a periodistas, locutores y comunicadores a sumarse a la campaña respondiendo a la pregunta central de la maratón y utilizando los hashtags #PorQueLeemos, #SumateALeer y #MaratonNacionalDeLectura en redes sociales y medios de comunicación.

Publicidad

La inscripción para participar en el evento es gratuita y se realiza a través del sitio web oficial de la fundación: https://maraton.leer.org/. Desde 1997, Fundación Leer desarrolla programas innovadores para promover el acceso a la lectura, especialmente entre niños en situación de vulnerabilidad, habiendo distribuido millones de libros y generado experiencias de lectura en todo el territorio argentino.