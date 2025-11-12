Las noches de MasterChef Celebrity (Telefe) son conocidas por regalar momentos de tensión, emoción y risas. Sin embargo, el programa de este martes tuvo una escena inesperada que combinó las tres cosas, elevando la preocupación en el estudio. Durante la devolución al participante Luis Ventura, un detalle mínimo de su preparación terminó siendo el protagonista.

Todo ocurrió cuando el periodista se acercó al jurado para presentar su plato, un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados, asegurando con una sonrisa que le había quedado "de primera".

El clima cambió drásticamente cuando Germán Martitegui tomó un tenedor, probó un bocado y comenzó inmediatamente a toser. La preocupación invadió a sus compañeros. Donato De Santis lo miró con gesto de alerta, y Damián Betular corrió rápidamente para acercarle un vaso de agua.

El propio Betular identificó la causa del incidente: “Un carozo, chef Germán”, dijo. Martitegui, todavía con la boca semicerrada y la mano en el cuello, preguntó: “¿Tiene carozo la aceituna?”. El estudio entero hizo silencio mientras Luis Ventura afirmaba que sí.

Betular, sorprendido, preguntó a Martitegui si se había tragado un carozo, a lo que el chef asintió. En su entrevista detrás de escena, Ventura intentó justificar el error con humor: “No… la intención no era esa. Pero por lo menos que se tragante un poquito, ¿no?”.