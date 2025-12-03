San Juan inauguró un nuevo Parque Fotovoltaico en la planta de Sarmiento

En un acto que simboliza la confluencia entre la industria tradicional y la innovación sustentable, el gobernador Marcelo Orrego inauguró este miércoles el nuevo Parque Fotovoltaico en la Planta de Cienaguita, perteneciente a Caleras San Juan. La obra, que ya genera 2,3 megawatts (MW) de energía limpia, representa un paso más en la consolidación de San Juan como líder nacional en energía solar y en la diversificación de su matriz productiva.

El acto contó con la presencia del ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; el gerente de Caleras San Juan, Raúl Cabanay, y demás funcionarios, quienes recorrieron las instalaciones junto al mandatario provincial.

Un modelo de desarrollo integrado

Durante la inauguración, el gobernador Orrego destacó el valor estratégico de este proyecto, que combina dos pilares de la economía sanjuanina: la minería y las energías renovables. “Muy feliz de poder estar acá, en esta inauguración de esta planta fotovoltaica. Es un hecho que ya es una realidad y marca claramente la trazabilidad que debe tener un proyecto en la provincia de San Juan”, expresó Orrego.

El mandatario enfatizó el perfil dual de la provincia: “Si bien parte de nuestra matriz productiva son los minerales —en este caso el oro y la cal—, también es cierto que somos el primer productor de energía fotovoltaica, y eso genera una combinación espectacular para todo tipo de proyectos de desarrollo”.

Cifras que consolidan un liderazgo

Orrego brindó datos concretos que reflejan la dimensión del sector energético renovable en San Juan: la provincia ya supera los 600 MW de producción eléctrica total, de los cuales aproximadamente 400 MW provienen específicamente de fuentes solares. Esta nueva planta “viene a ayudar a sumar energía para la provincia” en un contexto global donde “las energías limpias van a cumplir un papel decisivo”, afirmó.

Además, el proyecto no es estático; ya contempla una ampliación cercana al 6%, demostrando el compromiso de crecimiento continuo y la viabilidad del modelo.

Sinergia entre industria histórica y energía del futuro

Uno de los aspectos más destacados por el gobernador fue la integración de esta tecnología limpia con una industria de arraigo provincial. “La industria calera es una industria madre en San Juan —exportamos el 85%— y combinada con ser los primeros productores de energía fotovoltaica, es una dupla extraordinaria para cualquier tipo de proyecto”, señaló.

Esta sinergia permite no solo hacer más sustentable y eficiente un proceso industrial clave, sino también fortalecer la competitividad de un sector que es histórico para la economía local. Orrego felicitó al directorio de Caleras San Juan por la inversión realizada, subrayando su impacto positivo en la generación de empleo y en el afianzamiento del perfil productivo y ambiental de San Juan.

La inauguración de este parque en Sarmiento refuerza el camino de San Juan hacia una transición energética que no relega, sino que potencia, sus sectores económicos tradicionales, posicionando a la provincia como un referente en un modelo de desarrollo industrial sustentable e innovador.