Las últimas semanas fueron complejas para Gimena Accardi, quien enfrentó la prensa para hablar sobre su ruptura con Nico Vázquez y las consecuencias tras admitir una infidelidad al actor. Tras finalizar una relación de 18 años, la actriz decidió reinventarse y optó por un cambio radical en su cabello.

Lejos de quedarse estática, Gimena compartió en sus historias de Instagram cómo retomó su versión más natural: “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”. En una publicación posterior, anunció con entusiasmo: “Damos por iniciada la temporada de rulos”, reflejando la energía renovadora que atraviesa esta nueva etapa.

Publicidad

En cuanto a su estilo, eligió un look casual y fresco con un chaleco de sastrería blanco, espalda abierta y lazo, acompañado por un pantalón deportivo recto verde con tres franjas amarillas en los laterales. A pesar de la reciente separación, Accardi mantiene una agenda activa, incluyendo compromisos con plataformas de streaming, y destaca la importancia de los pequeños rituales y encuentros en su día a día.

Este cambio público llega luego de semanas intensas. Tras su participación en la obra Soñé que volaba (Olga), la actriz habló con la prensa afirmando: “El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”. Aunque admitió sentirse algo apesadumbrada, aseguró estar “bien, acá como ven”. Además, negó que su salida del programa tuviera relación con la exposición mediática reciente.

Publicidad

Respecto a rumores sobre un supuesto romance con Ulises, un joven deportista de 20 años, Accardi fue clara: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante... yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad”. Recalcó que los detalles más delicados los comparte únicamente con quienes estuvieron presentes y añadió: “Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto”.

Sobre la repercusión de sus declaraciones, especialmente tras admitir la infidelidad, Gimena reconoció: “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”. También se refirió a las críticas de Mirtha Legrand, quien se disculpó luego de su comentario: “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”.

Publicidad

Lejos de los rumores, Accardi decidió enfocarse en su presente, rodeada de sus afectos, y continuar con pequeños pasos que reflejan su proceso de reinvención tanto personal como profesional.