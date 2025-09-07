Un grave episodio de violencia se registró el pasado viernes por la tarde en la Escuela 25 de Mayo, ubicada en calle Paraguay de la Capital, cuando una madre y su hija adolescente agredieron físicamente a la directora del establecimiento durante una reunión convocada para tratar la situación académica de la estudiante. El hecho, que escaló a trompadas y mechonazos, culminó con la detención de la adulta, la derivación de la menor a un centro de contención y la docente lesionada.

De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas, el conflicto se originó a raíz de la situación académica de la estudiante de 17 años, quien se encontraba al borde de perder su regularidad debido a la cantidad de inasistencias acumuladas. La directora había convocado una reunión en la secretaría del colegio con integrantes del Gabinete Pedagógico para abordar el caso. Sin embargo, la situación se descontroló en el momento en que la adolescente abrió la puerta e ingresó al lugar su madre, identificada como M.G. de 55 años.

Publicidad

Según la versión de la denuncia, la mujer comenzó a increpar a la directora de manera inmediata y, sin mediar palabra, le propinó un golpe en el rostro que hizo saltar sus anteojos. Acto seguido, la hija se sumó al ataque, agrediendo a la docente y tomándola del cabello con tal violencia que le arrancó mechones. Ambas habrían continuado con la golpiza hasta derribarla en el piso, ante la mirada atónita del resto del personal presente, que intentó intervenir para detener la agresión.

Ante los hechos, uno de los profesionales solicitó ayuda a la policía, cuya casilla se encuentra a metros de la escuela. Efectivos de la Comisaría 29ª acudieron al lugar y procedieron a detener a la madre. La adolescente fue puesta a disposición de las autoridades judiciales, quienes ordenaron su traslado a un Centro de Admisión y Derivación (CAD) de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, por tratarse de una menor con conflictos de conducta.

Publicidad

La directora agredida recibió atención médica por lesiones en un pómulo, la nariz y el cuero cabelludo. Por su parte, la madre detenida fue alojada en la Comisaría 5ª, a disposición del fiscal de Flagrancia, y se le imputan los cargos de lesiones leves y daños. Su defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, ya se presentó ante la justicia.

Fuentes policiales señalaron que existen dos versiones contrapuestas sobre los hechos. Mientras la denuncia de la directora relata una agresión sin mediar provocación, la madre habría alegado que ella y su hija reaccionaron violentamente luego de ser supuestamente agredidas verbalmente por la autoridad escolar. La fiscal Virginia Branca se encuentra a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir los hechos.