Guía de colores para ojos verdes y miel estilo Valu Cervantes

Lograr una mirada impactante requiere de una paleta estratégica que potencie el tono cambiante —entre verde oliva, avellana y destellos dorados— característico de Valu Cervantes.

Para un "gol seguro", los verdes profundos como el esmeralda, botella e inglés son el match perfecto al resaltar los matices dorados del iris, mientras que los verdes claros pueden "apagar" la visión. La elegancia llega con el bordó y los tonos vino, que crean un contraste cálido ideal para labiales, sweaters o vestidos nocturnos por su efecto sofisticado y fotogénico.

La armonía natural se encuentra en los tonos tierra y cobre, como el terracotta, caramelo o el chocolate, que hacen que el verde aparezca con más fuerza bajo luz natural.

Como alternativa original al negro, el azul petróleo aporta profundidad sin competir con el iris en eventos nocturnos. Si se opta por el clásico negro para sumar dramatismo, se recomienda incorporar accesorios dorados o maquillaje cálido.

El secreto definitivo es generar contraste estratégico y jugar con texturas como el satén o la seda para que los ojos sean los protagonistas. Finalmente, para no neutralizar el brillo, se debe evitar el amarillo estridente, el lima y los grises apagados.