El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, este miércoles por la tarde, terminó con un clima de extrema violencia. El periodista Cristian Mercatante, cronista de Desayuno Americano (América), fue agredido en la cara con una botella mientras cubría la llegada del presidente Javier Milei al Club Atlético Villa Ángela. Con el rostro ensangrentado, fue retirado del tumulto y atendido por los servicios médicos presentes en el predio.

El comunicador dio declaraciones de lo sucedido, y expresó que el ataque se produjo cuando se acercó a un grupo de hombres encapuchados y corpulentos que se encontraban apostados en el único acceso del público al club. “Le pregunté al primero, al segundo, y cuando fui al tercero siento una piña y la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata”, expresó. Mercatante aseguró que los agresores permanecieron inmóviles hasta la llegada del Presidente y puso en duda si pertenecían a fuerzas de choque de La Libertad Avanza o a personal policial encubierto.

El cierre de campaña se desarrolló en medio de un fuerte operativo de seguridad que combinó fuerzas provinciales y federales. Sin embargo, no se pudo evitar que en los alrededores se produjeran corridas, piedrazos y trompadas entre militantes libertarios y grupos opositores. Un hombre fue detenido en medio de los incidentes ocurridos sobre la avenida Libertador y Magallanes.

En su discurso, Milei agradeció a Sebastián Pareja, armador del espacio en Buenos Aires, y a su hermana Karina Milei por “llevar adelante la odisea de la campaña” a pesar de las críticas. También volvió a cargar contra la “casta” política, a la que acusó de “socavar los valores morales de las instituciones mediante operaciones”. En referencia al escándalo por audios filtrados que involucra a su hermana, el Presidente advirtió: “Van contra la familia. Imagínense cómo deben estar en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. El domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.