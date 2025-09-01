Provinciales > Atención
Habrá cortes de aguas en Marquesado por mantenimiento en la planta potabilizadora
POR REDACCIÓN
Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado informaron que este lunes 1 de septiembre personal de mantenimiento llevará adelante el reemplazo de una bomba de la planta potabilizadora de Marquesado, la cual resultó afectada por fallas en la línea de tensión.
Mientras duren las tareas, previstas entre las 08 y las 14 horas aproximadamente, el servicio de agua potable se verá interrumpido en Marquesado y sus alrededores, particularmente en inmediaciones de calle Soldado Argentino, Avenida Libertador San Martín, calle Morón, barrio de Gendarmería y sectores cercanos.
La empresa solicitó a los usuarios extremar el cuidado de la reserva de los tanques domiciliarios, priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación. “Recordamos que los tanques permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional”, remarcaron desde OSSE.
Una vez concluidos los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva en toda la zona.
