Horóscopo de hoy, lunes 20 de mayo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 20 de mayo según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

¡Lo entendemos, Aries! Ha sido un viaje salvaje a través del multiverso y de regreso: ¡esta temporada de eclipses! Pero le ha enseñado mucho sobre usted mismo y le ha permitido profundizar su compromiso con su misión. Por lo tanto, adopte la "autodisciplina" como su mantra y divida la elevada meta en metas más pequeñas. Sepa que su coherencia le llevará a lugares. Para algunos de vosotros, volver a estudiar o apuntaros a un curso puede ser una prioridad en estos momentos. Si la decisión tomada te impulsa en la dirección del crecimiento, la respuesta siempre es "sí", ¡hermoso!

Signo del horóscopo Tauro hoy

Ahora ves claramente, Tauro. ¡Ahora ves claramente por qué ciertas cosas no funcionaron y por qué ciertas cosas funcionaron como lo hicieron! ¡Mira y he aquí! Ahora estás en una realidad completamente nueva. Un momento de tu vida en el que tu capacidad de manifestarte se multiplica por 10. Entonces, continúa comunicándote con el universo como si fuera tu mejor amigo y guía personal mientras te abres a las muchas maneras en que puedes recibir respuesta a tus oraciones. Como siempre, recuerda que a la intención le debe seguir la acción. Tu habilidad para golpear cuando el hierro está caliente resultará ser tu superpoder en este momento, hermosa.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Géminis, esta es la temporada para aprovechar tu increíble potencial creativo y volcarlo en todo lo bello: arte, decoración, comida, belleza y más. Piensa en el mundo como tu lienzo, maduro y listo para tu toque único. Sumérgete en proyectos que te despierten alegría, ya sea pintar, hacer jardinería, hornear, hacer bricolaje o seleccionar la lista de reproducción perfecta. ¿En cuanto a tu juego de vestimenta? Recuerde, la moda no se trata sólo de las tendencias actuales: es una expresión de su rico paisaje interior. Escuchado en la conferencia cósmica: ¡deja ondear tu extraña bandera!

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Esta no es una conexión ordinaria, Cáncer. Es la unión divina de fuerzas complementarias: la unión del yin y el yang, purusha y prakriti, Shiva y Shakti. Hay mucho que aprender sobre ti y el maravilloso multiverso del que formas parte a través de esta conexión. Entonces, abre tu corazón y permítete experimentar la magia que te rodea, niño luna. Mientras lo hace, deje de lado la idea de cómo deberían ser o no las cosas. Cuando no eres de los que se limitan a las cajas, ¿cómo puede hacerlo tu relación?

Horóscopo Signo Leo Hoy

¡He aquí, Leo! Se te están abriendo las puertas de la prosperidad. Es hora de atravesar el portal con alegría y con un corazón amoroso. Te mereces todo el éxito y la abundancia que has aportado a tu experiencia. Lo que quieres recordar a medida que avanzas y avanzas: realmente se necesita un pueblo, ¡hermoso! Recuerde compartir la cosecha con aquellos que han contribuido a su viaje y han apoyado su aceleración. Escuchado en la conferencia cósmica: tu generosidad será recompensada en más formas de las que puedas contar.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Si has pasado demasiado tiempo en tu cabeza, es hora de anclarte en tu cuerpo y conectarte conscientemente con tu respiración. Si no sabes qué hacer o por dónde empezar, considera la práctica del grounding o puesta a tierra. Mientras que el primero normalmente se refiere al concepto más amplio de estar en el aquí y ahora, el segundo se centra en el acto físico de conectarse con la superficie de la Tierra. Escuchado en la conferencia cósmica: ¡esta es la temporada para tocar la hierba, correr descalzo por los campos y bailar bajo la luz de la luna en compañía de las hadas del bosque!

Signo del horóscopo Libra hoy

Este fin de semana, las fuerzas misteriosas te animan a abrazar el arte de la atención plena y encontrar la paz en el momento presente. En lugar de sentirte estancado, date permiso para pasar el rato y relajarte. Si la idea de quedarse quieto te da escalofríos, considera la meditación en movimiento, ya sea ese flujo de vinyasa matutino, una caminata tranquila por el parque o un baño en el lago. Sólo un recordatorio: todo es como debe ser. En lugar de ir contra la corriente, deja que las respuestas que buscas encuentren su camino hacia ti en el tiempo divino.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

¡Es oficial, Escorpio! ¡Estás entrando en la era de tu jefe con estilo! Tu yo superior tiene espacio para que puedas asumir tu poder, establecer esos límites y decir lo que piensas con confianza. Tienes una habilidad especial para superar las tonterías y ver las cosas como realmente son. Por lo tanto, no tema confiar en sus instintos y mantenerse firme cuando sea necesario, ya sea en el trabajo, en sus relaciones o incluso consigo mismo. Recuerde, puede que ser el policía malo no siempre sea divertido, pero es necesario para su propio bienestar.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

¡Este fin de semana, el cosmos te empuja a abrazar la tradición con un toque moderno! Buscar la guía de aquellos que han recorrido el camino antes que usted, ya sea un mentor al que admira o textos antiguos. Pero no se sienta limitado por la tradición. Úselo como base sobre la cual construir su propio camino único. La innovación y el progreso son tan importantes como honrar el pasado. Así que no tengas miedo de cambiar las cosas, de darles tu propio toque. Dicho esto, si has sentido la necesidad de volver a la escuela o inscribirte en algún tipo de curso, ¡esta es tu señal cósmica para hacer precisamente eso!

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Capricornio, ¡es hora de poner a punto tu juego financiero! Este fin de semana, las cartas te recuerdan que debes hacer un balance de tus asuntos monetarios y encontrar el equilibrio en este aspecto de tu vida. Administrar sus fondos no tiene por qué ser aburrido o desalentador. Piensa en ello como un juego y serás el maestro estratega. Sea creativo al hacer presupuestos, busque formas innovadoras de ahorrar y disfrute del proceso de construir una base financiera sólida. ¡Tu yo futuro te agradecerá los sacrificios que estás haciendo hoy!

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Acuario, ¡prepárate para dar rienda suelta al mago financiero que llevas dentro! Este fin de semana, el cosmos te otorga el toque de Midas, preparando el escenario para potenciales ka-ching y oportunidades de inversión. Siempre has tenido una habilidad especial para pensar fuera de lo común y ahora es el momento de poner en práctica esas ideas innovadoras. Ya sea sumergirse en el mundo de las criptomonedas, explorar el mercado de valores o lanzar su propia empresa empresarial, confíe en su capacidad para convertir sus visiones en realidad.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Piscis, las fuerzas divinas te instan a abrazar a tu bruja/mago/chamán/sacerdotisa interior y a profundizar en el reino de la intuición y la clarividencia. Siempre has tenido una habilidad especial para ver más allá de la superficie, y ahora es el momento de perfeccionar *completamente* tus dones espirituales, confiar en tu capacidad para mirar más allá del velo y aprovechar la sabiduría de lo invisible. ¿No estás seguro de qué hacer o por dónde empezar? ¡Adopte prácticas como la meditación y llevar un diario o saque su mazo en busca de inspiración!