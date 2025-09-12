La Dirección de Coordinación de RedTulum notificó a la empresa Nuevo Sur que, desde el 15 de septiembre, se pondrán a prueba los nuevos recorridos de las líneas 263 y 264 en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento. Los cambios se implementarán en carácter de prueba por 30 días, tras los cuales se evaluará la resolución definitiva.

Los nuevos trazados contemplan una mayor cobertura en los barrios Del Carmen II y Conjunto 4, atendiendo la demanda de los vecinos y buscando un servicio más cercano y eficiente. Además, se incorporará un desvío hacia el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Los Berros, con el objetivo de mejorar la conectividad con este espacio.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que las modificaciones no afectarán los tiempos de viaje ni la normal prestación del servicio en otros tramos. La iniciativa forma parte de un plan para optimizar la accesibilidad y la calidad del transporte público en la zona, garantizando una mejor atención a los usuarios.