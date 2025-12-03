Ángel de Brito a Fernanda Iglesias: "El programa que hace es un fracaso"

La tensión entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias escaló a una guerra mediática sin precedentes, sumando un capítulo filoso a los anteriores conflictos. El conductor de LAM decidió dejar atrás el silencio estratégico y responder con contundencia a las acusaciones de su excompañera.

La polémica se inició cuando, en medio de un conflicto con Yanina Latorre, Fernanda Iglesias hizo un duro descargo en redes y en programas. En estos espacios, la periodista aseguró que De Brito estaba "manejado" por su histórica panelista. Además, afirmó que durante su paso por LAM la habían tratado mal y había vivido situaciones "penosas". También insinuó que el conductor había permitido destratos hacia ella. Respecto a su paso por el ciclo, la periodista afirmó que la remuneración que recibía no había sido justa.

Aunque en un principio De Brito había respondido al pasar, la confrontación se intensificó tras una categórica frase del conductor sobre las "muchas actitudes poco profesionales" que le dejó pasar. Este comentario no fue bien recibido por Iglesias, quien volvió a apuntarlo, lo que llevó al líder de LAM a decidir "ir por todo".

En el programa, De Brito disparó: "Ella habla y yo contesto". Y continuó: "Si le molestó lo que dije, lo lamento, porque ha dicho cosas peores". El conductor se defendió de las acusaciones sobre los reclamos de dinero, replicando: "Dijo que la tratamos mal, que le pagamos dos mangos… Si habla, que se banque la respuesta".

Posteriormente, en su espacio Ángel Responde, profundizó en la disputa. De Brito sugirió que Fernanda Iglesias tiene un problema personal con Yanina Latorre y aprovecha para generar contenido "ganchero". El conductor reveló que lo que más le molestó fue la versión que Iglesias dio sobre su salida del programa: "¿Por qué me voy a bancar que diga que soy maltratador y misógino?".

De Brito recordó la larga relación que los unía: "Fue amiga mía durante 25 años y trabajó conmigo 3. ¿Recién ahora se da cuenta? Ella misma dijo en todos lados que se fue por plata".

El conductor reveló un dato hasta ahora desconocido sobre su relación laboral, indicando: "Podría decir también que le ofrecí la producción periodística de LAM porque confiaba en su trabajo". Sin embargo, explicó el motivo de su distanciamiento profesional: "La llamé porque era buena, pero después dejó de serlo. Y se lo dije en la cara”.

El golpe final de De Brito fue una crítica directa al desempeño profesional de Iglesias: “LAM no la necesita. El programa es un éxito, y el ciclo en el que trabaja ella es un fracaso total. Si fuera buena, sería un éxito”.