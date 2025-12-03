El Hospital Rawson recibió la Certificación Orange Argentina, un reconocimiento otorgado por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (Adeci) que distingue a instituciones sanitarias por sus buenas prácticas en higiene de manos. Con este logro, el hospital se posiciona entre las siete únicas instituciones del país que obtuvieron el sello de calidad durante 2025.

La distinción fue entregada al Comité de Control de Infecciones del Servicio de Infectología, luego de atravesar un proceso de evaluación y mejora continua. El programa Orange Argentina es una estrategia nacional impulsada por Adeci con el objetivo de promover ciclos de mejora y reforzar los estándares de higiene de manos como medida clave en la prevención de infecciones.

Al alcanzar esta certificación, el equipo del Hospital Rawson reafirma su compromiso con la seguridad del paciente y la calidad asistencial. La institución decidió trasladar este trabajo hacia la comunidad a través de una actividad de extensión educativa desarrollada en la Escuela Primaria Provincia de Neuquén, ubicada en el departamento de San Martín y con una matrícula de 177 alumnos.

Durante la jornada, profesionales del Comité brindaron charlas interactivas para docentes y estudiantes, enfocadas en la importancia del lavado de manos como herramienta preventiva. Además, se entregó un Banner de Compromiso que fue firmado por los alumnos, quienes también recibieron certificados de participación junto con la institución educativa.

La actividad incluyó una merienda saludable y la entrega de soluciones alcohólicas para uso escolar, con el fin de reforzar la incorporación de hábitos de higiene sostenidos en el tiempo. Desde el hospital señalaron que esta iniciativa busca acompañar a la escuela en la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos cada 15 de octubre.

Con la Certificación Orange Argentina, el Hospital Rawson consolida su rol como referente nacional en buenas prácticas de higiene y fortalece su vínculo con la comunidad a través de acciones de prevención y educación sanitaria.