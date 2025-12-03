Cultura y Espectáculos > Escándalo
La grave acusación de estafa contra Pampita: su defensa
POR REDACCIÓN
Pampita es reconocida como una de las figuras más convocadas del medio. Su presencia en galas benéficas y eventos comerciales es altamente buscada, ya que su participación asegura gran difusión en la prensa. A lo largo de sus años de trayectoria, la modelo ha sido caracterizada por ser responsable y cumplidora, sin haber tenido jamás reclamos por parte de quienes la contratan.
No obstante, esta reputación fue puesta en entredicho cuando trascendió la información de que un grupo de estilistas de Córdoba estaría evaluando denunciarla por un presunto incumplimiento de contrato.
Al ser consultada por el equipo del programa "Desayuno Americano" sobre esta potencial denuncia, Pampita fue tajante y le restó importancia: "Tengo entendido que eso fue una fake news".
El cronista insistió en la cuestión, mencionando que el dato había sido difundido en el ciclo Gossip. Sin embargo, la modelo no se inmutó y defendió su tranquilidad: "No le presté atención. Después vi que la chica dijo que nada que ver. No sé de dónde salió pero cuando vos estás tranquila, no te preocupás".
Esta situación se presenta poco después de otra polémica que puso a la modelo en el ojo de la tormenta. Semanas atrás, Pampita había decidido exponer públicamente que ella maneja un 'presupuesto' o cachet para dar notas a los programas de televisión.
La modelo sostiene que ir a los programas y brindar entrevistas es parte de un trabajo que requiere esfuerzo y tiempo, y por ende, cree que es justo cobrar por ello. Sobre esta política, Pampita explicó su razonamiento de forma precisa: "Siempre que paro, le doy nota a todo el mundo gratis. Pero ir a un programa es como ir al psicólogo: estás tres horas y te preguntan de todo. Yo cobro y lo saben".