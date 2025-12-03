San Juan volverá a recibir un Tour de la Liga de Vóleibol Argentina después de tres años, y lo hará como anfitrión del Tour 3, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de UPCN, en Rawson. Serán cuatro jornadas consecutivas con acceso libre y gratuito, en las que se disputarán 14 partidos entre los 10 equipos que integran la competencia nacional.

El estadio de Los Cóndores, ubicado en General Acha 2550 Sur, será sede de una programación intensa, con tres y hasta cuatro partidos por día. La provincia no albergaba un Tour desde noviembre de 2022, por lo que el regreso genera expectativa entre el público local y las instituciones participantes.

Publicidad

UPCN afrontará tres partidos decisivos frente a rivales directos. El jueves 4, a las 21, se medirá con Vélez Sarsfield; el sábado 6, en el mismo horario, enfrentará a Defensores de Banfield; y el domingo 7, también a las 21, cerrará su participación ante San Lorenzo. El conjunto sanjuanino llega segundo en la tabla de posiciones y buscará sumar los nueve puntos en juego para sostener su protagonismo en el certamen.

Durante el Tour, los equipos competirán en horarios rotativos:

Jueves 4 de diciembre

11:00 – Boca vs Tucumán de Gimnasia

15:00 – San Lorenzo vs Defensores de Banfield

18:00 – Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley

21:00 – UPCN vs Vélez Sarsfield

Viernes 5 de diciembre

15:00 – River Plate vs Monteros Vóley

18:00 – San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia

21:00 – Boca Juniors vs Waiwen Vóley

Sábado 6 de diciembre

15:00 – River Plate vs Vélez Sarsfield

18:00 – Monteros Vóley vs Ciudad Vóley

21:00 – Defensores de Banfield vs UPCN Vóley

Domingo 7 de diciembre