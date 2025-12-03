El Ministerio de Economía avanzó en una nueva etapa del régimen que habilita la importación de vehículos con arancel 0% y publicó la resolución que establece los cupos disponibles para 2026. La medida, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, también redistribuye las unidades no utilizadas durante 2025 y fija los criterios de prelación que determinarán qué empresas accederán primero a los remanentes. El sistema se enmarca en el Decreto 49/2025, que redujo a 0% el Derecho de Importación Extrazona (DIE) para unidades de hasta US$16.000 FOB.

La asignación de cupos se realizó sobre la base del análisis técnico elaborado por la Dirección de Política Automotriz, que evaluó todas las solicitudes presentadas en la convocatoria de octubre de 2025. El criterio principal fue el menor precio en dólares ofrecido por las automotrices, acompañado por un método de desempate según el mes estimado de nacionalización: cuanto antes ingrese el vehículo al país, mayor será la prioridad para obtener cupo.

Publicidad

Con este mecanismo, la Secretaría aprobó los cupos 2026 para las categorías A y B, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 29/2025. El Anexo I detalla las empresas contempladas en la categoría A, mientras que el Anexo II reúne al segundo grupo de solicitantes. A su vez, el Ministerio resolvió reasignar las unidades correspondiente a 2025 que no fueron utilizadas, ya sea por no haber sido nacionalizadas, por renuncia expresa o por incumplimientos detectados.

Por primera vez, la resolución incorpora un orden de prelación obligatorio para empresas que, aun cumpliendo con todos los requisitos, no recibieron cupo o recibieron menos del solicitado debido a la falta de unidades disponibles. El Anexo IV define la prelación para los remanentes que puedan liberarse durante lo que resta de 2025, mientras que el Anexo V establece el orden para los eventuales remanentes del año 2026.

Publicidad

Con este esquema, las automotrices podrán anticipar en qué posición quedarán en caso de que se abra un nuevo margen para importar. La medida busca otorgar previsibilidad al sector y ordenar la competencia dentro de un régimen que, desde su implementación, generó una fuerte demanda por parte de las terminales y concesionarias.