El Padre Martín Nacussi, a cargo de la pastoral de la discapacidad, convoca a personas con discapacidad, sus familias y al personal de salud a un encuentro este domingo. La eucaristía será especial, ya que incluirá la primera comunión y confirmación de personas sordas.

Tras un año de preparación: personas sordas recibirán sacramentos en lengua de señas. FOTO: DIARIO HUARPE

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado este 3 de diciembre, la comunidad católica local prepara una jornada especial de encuentro y fe denominada "Jubileo de la Discapacidad" que se celebrará el próximo 7 de diciembre. El Padre Martín Nacussi, responsable de la pastoral dedicada a este colectivo, extendió una cálida invitación a toda la sociedad para participar este próximo domingo de una celebración que busca transmitir un mensaje de inclusión, amor y acompañamiento.

"Para nosotros como comunidad creyente es una oportunidad y una bendición", expresó el padre Nacussi. "Creemos profundamente en el amor de Dios, que Dios no abandona nunca a nadie, a ninguno de sus hijos, y de modo particular mucho menos en el dolor".

Con esta convocatoria, se busca especialmente llegar a quienes "sufren alguna discapacidad, motriz, psicológica, de cualquier tipo", y a sus familias, para contrarrestar la sensación de abandono que a veces surge. "Tristemente a veces se piensa que 'Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, por qué Dios me mandó este castigo'. Bueno, nosotros con el jubileo de la discapacidad queremos contarles que no es así", afirmó el sacerdote.

Cronograma de la jornada

La celebración tendrá el siguiente programa para facilitar la participación:

9:30 horas: Encuentro inicial en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), ubicado en calle General Hacha. Allí se compartirán testimonios y un desayuno comunitario.

10:30 horas: Peregrinación desde el SEC hacia la Iglesia Catedral.

11:00 horas: Santa Misa en la Catedral, presidida por el obispo.

Una eucaristía histórica e inclusiva

La misa del domingo reviste una significación particular, ya que será un hito en la inclusión litúrgica. Durante la celebración, una persona sorda hará su Primera Comunión y cuatro personas sordas recibirán el sacramento de la Confirmación.

"Para nosotros es una alegría que hermanos sordos, en la lengua de señas que es el idioma propio de ellos, puedan entender hoy la fe. Y de esa manera abrazar la fe con convicción", explicó el Padre Nacussi, destacando el trabajo de preparación de un año. Este avance, señaló, permite que la fe sea abrazada por convicción personal y no solo por tradición familiar, "gracias a la lengua de señas que se va popularizando, vamos tendiendo puentes".

La invitación es extensiva no solo a las personas con discapacidad y sus familias, sino también al personal médico y sanitario que las acompaña, y a todo aquel que desee sumarse a una jornada de fraternidad y esperanza.