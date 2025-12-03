Denuncian mala praxis en el Rawson: una niña de 11 años murió tras 8 horas de "abandono" en la guardia

Patricia Uriarte denunció que la muerte de su hija Alma Abigail, de 11 años, se produjo por negligencia y abandono durante su atención en la urgencia del Hospital Guillermo Rawson. La niña ingresó con un cuadro de vómitos y fiebre y falleció en el transcurso de apenas ocho horas, sin que se le realizaran los estudios ni las interconsultas que, según su familia, hubieran podido salvarla.

La madre de la menor detalló la cronología de los hechos ocurridos el miércoles 26 de noviembre en Radio Sarmiento. Alma ingresó al hospital alrededor de las 10:50 hs. y, tras un triage donde sus signos vitales fueron registrados como normales, fue derivada a la sala de observación por la médica de guardia, Claudia Olivera. “Le indicaron un suero y un antitérmico”, relató Uriarte.

El cuadro se agrava sin respuesta médica

A pesar del tratamiento inicial, el estado de la niña comenzó a deteriorarse. A eso de las 17:30, la abuela, quien acompañaba a Alma, llamó a la madre para informar que la niña se había “descompensado”. Al ingresar, Patricia encontró a su hija en el baño, con signos evidentes de gravedad: “Estaba totalmente descompensada. En su carita tenía manchitas moradas, las manos también. Ninguna enfermera nos ayudó”, afirmó. Agregó que fue una empleada de limpieza quien les acercó una silla de ruedas para trasladarla.

“Mi hija no estuvo en ningún momento bien. Yo que soy mamá la conozco y ella nunca estuvo bien”, sostuvo con angustia, señalando la falta de reacción del personal de salud ante sus reiterados pedidos de auxilio.

La tragedia se consuma: dos paros cardíacos

Trasladada finalmente a una camilla y luego a terapia intensiva, los padres recibieron la primera noticia alarmante: la médica Olivera les informó que Alma “estaba en paro” y que la estaban reanimando. Si bien lograron sacarla de ese primer paro, la niña sufrió un segundo episodio cardíaco y falleció alrededor de las 19.00 horas, según el relato.

“En 8 horas a mi hija simplemente se le hizo una analítica. No se hizo una interconsulta con otros especialistas, no se nos informó que había algo para alarmarse”, denunció Uriarte. Cuestionó con dureza la actitud de la médica tratante: “Si cuando ingresó se sospechaba de una meningitis, ¿por qué no la ingresaron inmediatamente a terapia intensiva? ¿Por qué no se le hicieron estudios adicionales?”.

Testigos y una denuncia penal por mala praxis

La madre aseguró que cuenta con el testimonio de otras madres que presenciaron la desatención. “Ellas dicen que veían cómo mi suegra, cada 5 minutos, le pedía muchas y repetidas veces que viniera la doctora. La doctora no vino una sola vez en esas 8 horas. La vio solo cuando mi hija colapsó”, afirmó.

Con base en estos hechos, la familia radicó el día de ayer una denuncia penal por mala praxis y negligencia en la Fiscalía de Tribunales, contra la doctora Claudia Olivera y “todo el personal que estuvo en ese momento”. Un informe preliminar de autopsia indica que la causa de la muerte fue un “paro cardíaco”, pero se aguardan estudios complementarios para determinar la patología de base que lo desencadenó.