El increíble error de Sofi Martínez que la condenó: “Buscate otro trabajo”

Sofi Martínez protagonizó un momento insólito durante la gala de última chance en MasterChef Celebrity. Antes de arrancar la prueba, donde los participantes cocinaron en pareja luego de que Miguel Ángel Rodríguez definiera las formaciones, se realizó una ronda de preguntas bautizadas como "argentinizadas", consultas supuestamente sencillas sobre Argentina.

Fue en este segmento cuando la conductora Wanda Nara le lanzó a Martínez una pregunta de conocimiento popular sobre fútbol, un tema que se creía de fácil respuesta para ella: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”. Mientras el resto del elenco se quejaba por lo fácil de la consigna, Sofi Martínez sorprendió al responder erróneamente: “El gol del siglo”.

Publicidad

La equivocación generó una reacción inmediata entre sus colegas de competencia. “¡Nooo!”, soltaron todos como si fueran un coro. La respuesta correcta era “la mano de Dios”, y el título de “El gol del siglo” le corresponde al famoso tanto que Maradona anotó gambeteando desde la mitad de la cancha.

Sus compañeros no perdonaron el error. Alex Pelao criticó duramente a la periodista: “¿Vos realmente haces fútbol?”. Por su parte, Andy Chango fue más allá, sentenciando: “Buscate otro trabajo”. Aunque Martínez intentó defenderse, la realidad es que la periodista se confundió en el apuro y el nerviosismo lógico, mezclando dos de los goles más emblemáticos de Diego, ambos anotados en el mismo partido.