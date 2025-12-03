La defensa de Pampita ante el cobro de entrevistas divide a la farándula

La controversia en torno al caché que exige Pampita para asistir a programas de televisión continúa escalando y sumando nuevas voces. Todo comenzó cuando la modelo admitió que maneja un presupuesto para conceder entrevistas. Esta postura fue criticada de inmediato por figuras como Mario Pergolini y Yanina Latorre. La grieta en el medio del espectáculo se profundizó cuando Valeria Mazza se desmarcó de su colega, asegurando que ella "jamás ha cobrado por una aparición" en la prensa argentina.

Frente a la polémica, la modelo reafirmó su postura y salió a defender su decisión de cobrar las entrevistas que da. En comunicación con LAM, Pampita fue tajante, afirmando al aire: "Siempre cobro".

La conductora explicó su razonamiento, dirigiéndose directamente a Ángel de Brito, quien la había criticado: "Vos sabés que cobro. Me invitaste al stream y te dije que cobraba". Ella justificó su tarifa aludiendo a la falta de tiempo, señalando que "para ir a un programa tengo que suspender un evento".

Pampita profundizó sobre los motivos que la llevan a definir un caché, al comparar el proceso de la entrevista con una terapia: "Siempre que paro le doy nota a todo el mundo, pero ir a un programa es como ir al psicólogo: estás tres horas y te preguntan de todo". Para ella, la dinámica de una entrevista en estudio implica un compromiso laboral y personal que amerita una retribución económica.

Sin embargo, Ángel de Brito continuó siendo una voz crítica. Además de manifestar su desacuerdo con que Pampita le cobrara, reveló una cifra específica y expresó su frustración: "Cuando la invitamos a Bondi nos pidió 3 mil dólares para hacer una nota". El periodista disparó un reproche personal: "En mi caso me parece ingrato porque yo fui gratis a su programa cuando lo tenía".

Mientras tanto, otras figuras del espectáculo se posicionaron a favor de Pampita. Evangelina Anderson se mostró afectuosa y respaldó la decisión, aunque aclaró que ella no lo haría: "Yo no cobraría, pero ella es Pampita y yo la amo. Todo lo que ella diga va a estar bien”. Entre risas, Anderson añadió que la postura de Pampita podría sentar un precedente para el resto: "Puede servirnos de ejemplo para todas las demás, que podemos empezar a cobrar por las entrevistas".

Zaira Nara también apoyó a su colega, considerando que su postura es completamente válida. Para Zaira, "Me parece perfecto que se haga valer". Finalmente, la modelo reflexionó sobre la relación de necesidad entre las figuras y los programas: "Todos trabajamos por un presupuesto y, si es más lo que el programa necesita de ella que ella del programa, no me parece mal".