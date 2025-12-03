Argentina perdió 28 empresas por día y 236.000 empleos en año y medio

El anuncio del cierre de la planta que Whirlpool había inaugurado hacía apenas tres años en Pilar, con una inversión de 50 millones de dólares, sintetiza la crisis que atraviesa la industria argentina. La multinacional estadounidense despidió a 220 trabajadores y dejará de fabricar lavadoras en el país para dedicarse únicamente a la comercialización de productos importados. El motivo, explican desde la empresa, es que “los números no cuadran”: los altos costos locales hicieron inviable exportar y la apertura de importaciones redujo los márgenes en el mercado interno.

Este caso no es aislado. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el primer año y medio de la gestión de Javier Milei cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron, un promedio de 28 por día. El saldo negativo de puestos de trabajo en el mismo período alcanzó los 236.845 empleos.

Publicidad

Un cóctel explosivo: apertura importadora, peso fuerte y demanda débil

La drástica apertura a las importaciones decretada por el Gobierno, sumada a una sostenida apreciación del peso argentino y a una fuerte caída en el consumo interno, ha configurado un escenario hostil para la producción nacional. Sectores acostumbrados a décadas de protección arancelaria se encuentran ahora expuestos a una competencia internacional para la que muchos no estaban preparados.

“No hay país en el mundo que se haya desarrollado a nivel industrial cerrando la economía. La integración es el gran camino. Pero hay que tomar políticas muy fuertes frente a las distorsiones que se construyeron”, declaró esta semana Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). Rappallini estima que producir en Argentina es entre un 25% y un 30% más caro que en Brasil, debido a la presión impositiva, la falta de infraestructura y la legislación laboral.

Publicidad

Los sectores más afectados y la capacidad ociosa

Las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera. Tras un derrumbe en 2024 por el freno a la obra pública y la recesión, ambos sectores se mantienen entre un 22% y un 9% por debajo de los niveles de 2023.

La capacidad instalada de la industria manufacturera llegó en septiembre a un 61,1%, un nivel comparable al de los peores meses de la pandemia, según el INDEC. El sector textil es el que muestra la situación más crítica, operando solo al 44,4% de su capacidad. La irrupción de plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, que facilitan la importación directa de ropa china a precios ultrabaratos, ha devastado a un sector compuesto mayoritariamente por pymes. Según la cámara ProTejer, se han perdido cerca de 15.000 puestos de trabajo formales en la actividad.

Publicidad

Ritmo frenético de crisis empresariales

Aunque el repunte económico de principios de 2025 moderó levemente el ritmo de cierres, se aceleraron los llamados procesos preventivos de crisis (PPC), un mecanismo legal que las empresas utilizan para intentar evitar despidos masivos o la quiebra. En los primeros diez meses del año ya se registraron 143 PPC, una cifra que supera el total de 2024 y es la más alta desde la crisis de 2018-2019.

El Gobierno de Milei busca ahora impulsar una reforma laboral y otra impositiva durante la segunda mitad de su mandato, medidas que son reclamadas por los empresarios como condiciones para ganar competitividad. Sin embargo, el desafío persiste: mientras la capacidad adquisitiva de la población no se recupere, la dificultad para vender lo que se produce seguirá siendo el principal obstáculo para una industria que se achica día a día.