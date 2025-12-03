Llegó el Spotify Wrapped 2025: cómo acceder a tus estadísticas de escucha

Como cada diciembre, Spotify lanzó oficialmente su Wrapped 2025, el resumen personalizado que recopila las estadísticas de escucha de cada usuario a lo largo del año. Este fenómeno cultural, que combina datos, nostalgia y shareabilidad en redes sociales, permite a los oyentes descubrir cuáles fueron sus artistas, canciones y géneros más reproducidos, así como otras curiosidades sobre sus hábitos musicales.

¿Cómo acceder a tu Wrapped 2025?

El proceso para ver el resumen es sencillo, pero requiere seguir unos pasos específicos:

Aplicación móvil: El Wrapped solo está disponible en la aplicación de Spotify para smartphones (iOS y Android). No es accesible desde la versión de escritorio. Actualización: Es fundamental tener la última versión de la app descargada. Si no aparece la sección, se recomienda actualizarla desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Acceso directo: Al abrir la aplicación, los usuarios encontrarán un banner o sección destacada que dice “Tu Wrapped 2025”. Al hacer clic allí, comenzará la experiencia interactiva.

¿Qué datos incluye el resumen?

El Wrapped 2025 ofrece un desglose visual y entretenido de la actividad anual. Entre la información más destacada que revela se encuentran:

Top de artistas, canciones y álbumes: El listado de los cinco más escuchados en cada categoría.

La canción número 1: La tema más reproducida, con el número exacto de minutos que se le dedicó.

Géneros musicales predominantes: Un gráfico con los estilos que más sonaron.

Minutos totales de escucha: La cifra global del tiempo invertido en la plataforma durante el año.

"Edad sonora": Un dato curioso que estima la edad promedio del oyente basándose en los artistas y géneros que escuchó.

Podcasts favoritos: Para quienes también consumen contenido hablado, se incluye el top de programas y episodios.

Aclaración importante: qué cuenta y qué no

Spotify ha precisado cómo se calculan estas estadísticas:

Sí cuenta: Toda la música escuchada de forma offline (con descargas previas) se incluye en las estadísticas.

No cuenta para los rankings (pero sí para el total): La reproducción en "Sesión Privada" no se refleja en los tops específicos de canciones o artistas, pero sí se suma al conteo total de minutos de escucha del año.

Una vez que los usuarios revisan su resumen, Spotify les permite compartir tarjetas personalizadas en sus redes sociales como Instagram, TikTok o X (Twitter), mostrando sus datos más llamativos, lo que convierte al Wrapped en un evento social masivo.

Con el lanzamiento de esta edición, millones de usuarios alrededor del mundo comenzaron a descubrir y compartir la banda sonora que definió su 2025, consolidando una tradición digital que marca el cierre de cada año.