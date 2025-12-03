El Gobierno nacional oficializó este miércoles el recambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y confirmó la designación del contador Cristian Auguadra como nuevo responsable del organismo. La decisión se formalizó tras la aprobación, por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización, del Informe de Gestión 2023-2024, con el que la administración de Javier Milei dio por concluida la primera etapa de reestructuración del sistema de inteligencia.

La salida de Sergio Neiffert marca el cierre de una fase centrada en ordenar la estructura interna, auditar procesos y transparentar áreas críticas. Con su renuncia aceptada, el Ejecutivo avanzó con un perfil distinto para los desafíos que vienen y eligió a un técnico estrechamente vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

Publicidad

Auguadra, contador público, ha desarrollado su carrera en ámbitos de control, auditoría, gestión de riesgos y administración pública. Desde 2024 se desempeñaba como inspector General de la Dirección de Asuntos Internos (DAI) dentro de la propia SIDE, un rol estratégico desde el cual intervino en auditorías internas, revisión de procedimientos y monitoreo de cumplimiento, tareas que lo posicionaron como uno de los funcionarios de mayor confianza del Gobierno en materia de control.

El nuevo secretario también cuenta con antecedentes en el sector financiero: en 2005 fue propuesto como director del Banco Ciudad por Mauricio Macri, una señal de la valoración de su perfil técnico en distintas administraciones. Su ascenso dentro del organismo se consolidó en los últimos meses bajo el respaldo directo de Caputo.

Publicidad

Según el comunicado oficial, la elección de Auguadra busca “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar los mecanismos de control y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”. El Gobierno apunta así a fortalecer la profesionalización del sistema y a continuar una transformación institucional considerada clave dentro de la estructura estatal.

Con este nombramiento, comienza una segunda etapa de reorganización que se centrará en renovar capacidades operativas, estandarizar procedimientos y reforzar la planificación estratégica del sistema de inteligencia nacional. El decreto de designación ya fue publicado en el Boletín Oficial.