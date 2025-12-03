El precio de la carne en San Juan experimentó en las últimas semanas un incremento acelerado que sorprendió a consumidores y comerciantes. Desde mediados de noviembre, distintos cortes aumentaron entre $3500 y $5000 por kilo. A pesar de que el sector venía registrando variaciones constantes a lo largo del año, la tendencia al alza se profundizó en la previa de las Fiestas, generando incertidumbre en las ventas y cambios evidentes en los hábitos de consumo.

Pablo, con años detrás del mostrador, señaló a DIARIO HUARPE que el aumento era previsible, aunque no con la magnitud registrada: explicó que los proveedores venían advirtiendo que los valores seguirían ajustándose y que, según sus palabras, “el incremento se había acelerado más de lo esperado”. Comentó que en pocos días varios cortes habían saltado entre $1500 y $2000, y remarcó que el movimiento de la clientela se notó de inmediato. Aseguró que “la gente llegaba preguntando primero por los precios y después por la calidad”, algo que no ocurría con tanta frecuencia meses atrás. Sostuvo que en su local “la venta se había frenado”, y señaló que la mayoría de los clientes terminaba inclinándose por carne molida, huesos, osobuco u opciones más económicas. Incluso afirmó que “muchos se iban con menos cantidad de la que venían a buscar”.

Saúl, a cargo de otra carnicería de la capital, confirmó una tendencia similar y observó que algunos cortes habían aumentado “como mínimo $3.500 desde la última semana de noviembre”. Contó que sus clientes reaccionaron con sorpresa cuando se encontraron con los nuevos valores y que varios de ellos “preguntaban si los precios volverían atrás o si había posibilidades de promociones”, algo difícil en un mercado que se mantiene inestable. Según su testimonio, el consumo se reduce “un poco más cada semana”, reflejando que los compradores están recortando gastos. También indicó que, frente al aumento generalizado, algunas familias comenzaron a optar por cortes alternativos: “Buscan una marucha, una tapa de nalga, lo que esté más accesible, pero la diferencia se siente igual”.

El costo de un asado en San Juan

Los cortes para asado, entre los preferidos para reuniones familiares, tampoco quedaron afuera de la escalada. Pablo precisó que la punta de espalda ronda los $20000 por kilo y que los cortes para milanesa o bife se ubican alrededor de los $18000 o $19000. Señaló que para muchas familias la compra de un kilo y medio ya representaba “un gasto grande, difícil de sostener todas las semanas”. Recordó que varios clientes le comentaron que estaban “postergando los asados” y reservándolos solo para ocasiones especiales. Además, sostuvo que, según la información de sus proveedores, antes del 24 de diciembre podría aplicarse un nuevo aumento, lo que dejaría el panorama aún más complicado.

En medio de este escenario, el cerdo se convirtió en la opción más estable. Ambos comerciantes coincidieron en que, por el momento, no se habían registrado incrementos en ese rubro, lo que generó un crecimiento en la demanda. Saúl destacó que “las ventas de cerdo subieron porque la diferencia de precios es grande”, con cortes como costillas o bondiola alrededor de los $7500. Afirmó que muchos clientes “preguntan directamente por el cerdo antes de mirar la carne vacuna”, y que incluso algunos que no solían consumirlo ahora lo consideran una alternativa más accesible para las Fiestas.