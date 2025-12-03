Marcela Tauro destapa el secreto oculto de Rial y Loly Antoniale

La separación entre Jorge Rial y Mariana Loly Antoniale en junio de 2015, que implicó la cancelación de la boda prevista para septiembre de ese mismo año, siempre estuvo marcada por rumores que iban desde infidelidades hasta reproches. Sin embargo, la periodista Marcela Tauro, durante una emisión de Intrusos, deslizó una versión que hasta ahora había permanecido como un secreto, sugiriendo un motivo oculto detrás del quiebre.

El romance de Rial y la modelo comenzó en 2012, tras la separación de él de Marcela D'Auro, y rápidamente se convirtió en noticia. Loly Antoniale, que era varios años menor que Rial, llegó a tener una excelente relación con las hijas del conductor, Rocío Rial y Morena Rial. De hecho, la periodista Karina Iavícoli recordó que para Antoniale, Rial fue "el amor de su vida". Incluso Iavícoli contó una anécdota previa a la relación: “Cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró”.

Publicidad

Marcela Tauro, testigo de ese período, recordó que “Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro. Ella hizo un cumpleaños de él, donde nos invitó a todos, y fue maravilloso, pero imagínense que él no era sociable”.

Pese al gran amor que se profesaban, Tauro lanzó la versión que nunca se había hecho pública. La periodista aseguró que la razón real de la ruptura fue un evento que ambos mantuvieron bajo llave: "Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó. Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema”, reveló Tauro enigmáticamente.

Publicidad

La relación terminó oficialmente en junio de 2015. Apenas unas semanas después de la ruptura, Rial iniciaría su relación con Agustina Kampfer. Por su parte, Loly Antoniale se alejó del espectáculo para vivir una vida de bajo perfil y misterio, alternando entre Miami y visitas a su querida Córdoba. Hoy, a diez años de aquella separación, esta historia sigue siendo parte del inconsciente colectivo del espectáculo argentino.