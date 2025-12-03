Abogado imputado por tenencia de arma pidió para si mismo un examen mental

Un momento insólito se vivió este miércoles en la sala de Flagrancia, al dar inicio el debate contra el abogado penalista Oscar Adárvez, acusado por el delito de portación de arma. El letrado, de 81 años, está imputado por portar un arma de fuego sin la documentación correspondiente. Apenas comenzado el juicio, el letrado, quien ejerce su propia defensa en la causa ya que la ley lo permite, sorprendió a los presentes con un requerimiento singular: solicitó que se le realizara una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable o no.

La solicitud, que causó asombro en el recinto, está amparada por la ley, por lo que el fiscal Fernando Bonomo no se opuso a la petición, y el juez Ricardo Grossi dio curso a la misma. Esta junta tendrá la tarea de determinar si las condiciones psicológicas de Adárvez son adecuadas para que el proceso judicial continúe.

Se informó que el cuerpo de estudio estará compuesto por un psiquiatra, un psicólogo y una asistente social, quienes llevarán a cabo el estudio y posteriormente informarán el resultado.

El hecho por el cual Adárvez está siendo juzgado ocurrió en abril de 2025, cuando fue encontrado con un revólver calibre .38 en su mano. Según la acusación de fiscalía, la policía se presentó en su estudio jurídico, ubicado en Avenida Alem e Ignacio de la Roza, luego de que el abogado recibiera un aviso de robo. En un momento, la sala de monitoreo (CISEM) informó que Oscar Adárvez llevaba un arma de fuego en su cintura. Los efectivos policiales le solicitaron que exhibiera el arma, y él la mostró.

Aunque en aquella ocasión el letrado quedó preso y se le dictó prisión domiciliaria, tras la audiencia de presentación en Flagrancia, el caso pasó a juicio y le fue concedida la libertad. Ahora, con la sorpresiva petición de un examen mental, el proceso ha tomado un giro inesperado.