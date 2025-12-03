Apendicitis y arresto: la salud de José Alperovich tras su casamiento

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado por abuso sexual, fue sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Italiano, lo que desató la preocupación y el hermetismo en torno a su estado de salud. Las alarmas se habían encendido con la presencia de Marianela Mirra, su reciente esposa y ex participante de Gran Hermano, en los pasillos del centro médico.

A través de la información suministrada al periodista Ángel de Brito, la familia de Alperovich confirmó el diagnóstico y el resultado del procedimiento. Tal como le comunicaron al conductor, el exgobernador "salió bien de la operación". De Brito precisó que "finalmente fue una apendicitis, no era tan grave como decían otros".

El exmandatario, que continúa bajo observación médica, fue intervenido tras una rápida descompensación. Su entorno explicó cómo se desencadenó el cuadro, justo en medio del alto perfil mediático que generó su casamiento con Mirra. El cuadro fue descrito por sus allegados como "algo intestinal que le surgió de la nada, post casamiento".

La internación generó múltiples consultas sobre la dinámica familiar, especialmente respecto a su relación con su nueva esposa. Si bien el entorno de Alperovich insiste en llevar tranquilidad, la presencia reservada de la familia en el hospital se mantiene.

Al ser consultado sobre si había mantenido algún tipo de vínculo con Marianela Mirra durante la internación de su padre, el hijo del condenado evitó dar precisiones sobre la reciente esposa. Respecto al estado de su padre, se limitó a remarcar que "toda la familia lo estamos acompañando". Sin embargo, al referirse a la nueva pareja de Alperovich, el joven agregó de manera elocuente que "no me la crucé".