Las jubilaciones docentes tendrán en diciembre un nuevo reajuste que definirá los ingresos del sector durante todo el verano. El aumento será del 7,5% para quienes se retiraron bajo el régimen de educación obligatoria y del 3,85% para los docentes de universidades nacionales, según las actualizaciones pautadas para cada sistema. Estos valores se mantendrán en enero y febrero y serán base para el cálculo del medio aguinaldo.

En el régimen de docentes no universitarios, el incremento se aplicará sobre los haberes vigentes desde septiembre, cuando habían recibido una suba de 6,9%. Con este último ajuste, el aumento acumulado en 2025 llega al 44,4%, una variación que superaría la inflación anual estimada en torno al 30% o 31%. Este esquema se determina por el índice Ripdoc y alcanza a unas 196.000 jubilaciones y pensiones. En septiembre, el haber promedio rondaba los $1,91 millones.

La situación es más adversa para los docentes universitarios, cuyo régimen especial se actualiza por el índice Ripdun. En diciembre recibirán apenas 3,85%, que se suma a los incrementos de 10,03% en marzo, 4,05% en junio y 2,62% en septiembre. El resultado: un ajuste acumulado del 22%, muy por debajo del avance de los precios. El haber medio de este grupo, integrado por unas 13.000 personas, está cerca de los $2,2 millones.

A diferencia del régimen general de la Anses, los docentes quedaron excluidos del DNU 274/2024, que estableció actualizaciones mensuales por inflación. En el sistema general, el aumento de diciembre fue de 2,34%, llevando la mínima a $340.879,59 y la máxima a $2.293.796,92, más medio aguinaldo y un bono de $70.000 para los ingresos más bajos.

En este escenario, los docentes no universitarios quedan algo mejor posicionados frente al costo de vida, mientras que los universitarios aparecen entre los grandes perdedores del año, con ingresos que continúan perdiendo terreno frente a la inflación acumulada.